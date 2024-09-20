告別無電梯舊公寓！台中首例長者換居社宅 入住南屯精科好宅

69歲長者從無電梯住宅，換居有無障礙環境的南屯精科社宅。（圖：市府提供）

2024/09/20 19:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府4月修法推出「長者換居社會住宅專案」，讓居住在無電梯住家的長者，可換居到市府興建的社宅，專案開辦迄今首件申請案通過，69歲長者已搬進南屯精科好宅。

包括新北、台北市及桃園均已開放居住無電梯老公寓的65歲以上長者，若將住宅提供作包租代管社宅，即能換入住社宅，台中4月起跟進，修法推出「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，讓原自有房屋不符承租社宅條件的長者，可從原本出入不方便的無電梯老公寓，換居到更友善及有無障礙環境的市府興建社宅，近日首位申請人通過，入住南屯精科好宅。

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台中市住宅處指出，首例長者換居簽約入住的69歲民眾住家在5樓，舊公寓並無電梯，該長輩因接受心臟手術後，健康與體力均大不如前，年邁夫婦出入要上下5樓爬樓梯愈見吃力，家人擔心老人家有摔跤的危機，得知市府的換居計畫後，決定釋出無電梯住宅做包租社宅，搬到女兒工作地點附近的南屯區社宅入住，出入更方便也讓家人就近照料。

住宅處指出，該長者入住的社宅是3房房型，月租金1萬4400元，他的原住宅是3房2廳房型，未來交由包租代管承辦單位協助出租後，收取租金可支應入住社宅租金，減輕換居社宅的負擔，租期3年為期，屆滿時若仍符合資格可再續約，租期比照社宅關懷戶，最長合計不超過12年。

住宅處指出，台中市長者換居社宅專案4月開辦迄今，雖詢問者不少，但僅1件申請案，評估原因多是長輩在原住家已居住幾十年，鄰居、好友均在原生活圈，換居社宅搬離原有熟悉的社區，須重新適應及有交誼需求下，最後打退堂鼓，早於台中市開辦該項計畫的外縣市，申請案也均僅個位數，會持續推廣，盼讓長者能住得更有生活品質。

住宅處指出，台中市長者換居計畫將持續受理申請至明年7月2日止，在台中市合計限持有1戶住宅，且為2樓以上無電梯住宅的65歲以上長者，符合一定所得及財產標準等條件，即可提出申請。

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