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死刑合憲但限縮範圍 立院民進黨團尊重：修法問題再評估

民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，黨團未來會針對大法官解釋揭諸的條件評估啟動修法。（資料照）

民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，黨團未來會針對大法官解釋揭諸的條件評估啟動修法。（資料照）

2024/09/20 18:43

〔記者李文馨／台北報導〕針對37名死刑犯聲請死刑違憲釋憲案，憲法法庭今（20日）判決「合憲但須限縮適用範圍」，並指出，心智缺陷障礙應有特殊審理程序，在制度完善前不應判處死刑。對此，民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示尊重大法官解釋，針對大法官解釋揭諸的條件將評估啟動修法；綠委林俊憲則認為，此判決兼顧民意，也強化台灣應守護的程序正義。

憲法法庭今下午宣告部分死刑合憲，只有在「情節最嚴重之犯罪」、「最嚴密的訴訟程序」、「被告沒有精神障礙或心智缺陷」等三大要件均備的情況下，才能判死及執行死刑；判決也指出，因精神障礙導致辨識能力顯著降低而犯案的被告，「刑法」第19條未規定不得處死，不符罪責原則，因此認定違憲；審判期間出現精障或心智缺陷，致自我辯護能力不足的被告，也不得處死。相關機關最遲應於2年內修法。

對於釋憲結果，民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，黨團尊重大法官解釋，合憲部分，代表「刑法」中有死刑是沒問題的，但針對有精神障礙跟心智缺陷者，大法官認為其訴訟上辯護能力不足，若課以死刑違憲，相關內容是否涉及修法問題，黨團未來會針對大法官解釋揭諸的條件評估啟動修法。

林俊憲發文指出，根據司法院新聞稿，死刑做為一種刑罰是合憲的，但若一條罪名的刑度是唯一死刑則違憲，另外，大法官也要求死刑審判必須有言詞辯論，且需強制辯護，提高審判的嚴謹度；新聞稿也特別提到國發會的死刑民意調查，有88%的民眾不贊成廢除死刑。他認為，此次判決既兼顧了民意，也強化了台灣作為法治國家應守護的程序正義，做出與時俱進的改革。

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