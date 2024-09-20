黎巴嫩爆炸BBcall哪來的？郭智輝：台灣生產的不會爆炸

經濟部長郭智輝今強調，可以很肯定的說，台灣生產的BB Call不會爆炸。（資料照）

2024/09/20 12:16

〔記者陳政宇／台北報導〕在黎巴嫩連續爆炸造成多人死傷的呼叫器（BB call），疑出自台灣金阿波羅公司，其董座許清光強調僅提供商標貼牌。經濟部長郭智輝今（20）日強調，可以很肯定的說，台灣生產的BB Call不會爆炸。

立法院新會期今開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢。郭智輝會前接受媒體聯訪，黎巴嫩爆炸案的BB Call有無台灣所生產零組件。

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郭智輝回應，據他了解，這家公司所生產的BB Call裡面的所有零組件應該不會爆炸，該公司這2年出口26萬套BB Call，從來沒發生過爆炸，所以可以很肯定的說，台灣生產的BB Call不會爆炸。

郭智輝說，BB Call裡的零組件是比較低階的IC、電池，這些都不會產生爆炸，目前實際狀況司法已經介入調查，行政機構會完全配合司法調查。

媒體追問，是否掌握台灣相關出貨紀錄。郭智輝說明，根據貿易署的統計資料，該公司2年多來生產26萬台BB Call出口，這26萬台從未聽說有爆炸現象，所以可以很肯定的說，會爆炸的BB Call應該不是台灣生產。

此外，金阿波羅公司日前稱，產品由BAC CONSULTING KFT公司生產銷售，公司地址在匈牙利，金阿波羅公司僅授權商標，郭智輝表示，這部分尚未了解，現在司法單位正在進行調查，會盡量協助廠商，讓廠商完全表露過去的做法，目前已進入司法調查，視檢調調查結果。

至於是否認為台灣被以色列情報局利用？郭智輝說，根據過去的出口歷史顯示，我方出口到黎巴嫩的數量其實非常少，「應該是沒有直接出口吧！這資料應該是可以看得到」。

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