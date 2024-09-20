黎巴嫩BBCall爆炸案波及台灣？林佳龍：已請外館注意安全

針對黎巴嫩BBCall爆炸案，外交部長林佳龍今強調，台灣並未直接出口這款呼叫器，司法單位正在調查中，國際媒體也在逐步了解，呼籲外館注意安全，並與各國交換相關資訊。（資料照）

2024/09/20 12:06

〔記者陳政宇／台北報導〕黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（B.B Call）釀爆炸傷亡，該呼叫器遭指來自台灣金阿波羅公司。對此，外交部長林佳龍今（20）日強調，台灣並未直接出口這款呼叫器，司法單位正在調查中，國際媒體也在逐步了解，呼籲外館注意安全，並與各國交換相關資訊。

立法院新會期今開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢。林佳龍會前接受媒體聯訪，被詢及黎巴嫩爆炸案發生後，是否與中東國家或黎巴嫩取得聯繫。

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對此，林佳龍說明，外交部除了發布新聞說明之外，也通電所有外館，一方面瞭解更多資訊，同時也加強安全。不論是國際媒體或業者都已對此事作說明，台灣並無出口這款呼叫器，台灣出口的呼叫器沒有爆炸的問題。

經濟部長郭智輝指出，該款呼叫器為低階IC、不會爆炸，卻被抹黑，外界關注是否為認知作戰？林佳龍回應，目前司法單位正調查中，本案也受到國際關注，想不管是政府單位或業者都已有作說明。另外美國國務院也對我方說明有所回應。

媒體追問對我國國際形象的影響，林佳龍認為，首先要釐清事實，因為台灣並沒有直接出口這款呼叫器，究竟事情過程如何，司法單位正在調查中，國際媒體也在逐步了解。同時呼籲外館注意安全，並與各國交換相關資訊。

媒體追問，近期是否與以色列駐台代表見面並表達關切？林佳龍表示，「沒有」，直接由亞非司聯繫。

至於是否認為台灣被以色列利用？林佳龍說，本案司法調查中，政府和業者都有初步對外說明既有的訊息，台灣並沒有直接出口這款呼叫器（到黎巴嫩），目前掌握到的，台灣出口的呼叫器也沒有爆炸的問題。

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