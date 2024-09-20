兩岸同婚可在台登記 劉世芳：已有5對取得資格會用特殊方式處理

內政部長劉世芳今表示，兩岸同性伴侶已有5對取得結婚登記資格，內政部會給予方便，用特殊方式處理。（資料照）

2024/09/20 12:26

〔記者李文馨／台北報導〕因應同性婚姻合法化，內政部昨發布函釋，兩岸同性伴侶得比照兩岸異性於「第三地」結婚的規定，自即日起檢附經政府駐外機構驗證的結婚證明文件，向戶政機關辦理結婚登記。內政部長劉世芳今（20）日於立法院會前受訪表示，函釋發布前，大致已有5對取得結婚登記資格，內政部會給予方便，用特殊方式處理。

行政院長卓榮泰今日赴立院進行施政報告，並率各部會首長備詢，劉世芳會前接受媒體聯訪。

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劉世芳說，內政部根據憲法法庭要求進行函釋，函釋非常清楚，還是要按照「兩岸人民關係條例」規定，不過因中國沒有承認同性婚姻，若在中國結婚再到台灣登記恐有困難，因此他們提出的方式是，可到有承認同性婚姻第三國結婚後回台合法登記。

劉世芳指出，在函釋出去之前，大致上了解有5對取得結婚登記的資格，會用比較特殊方式處理，例如說在國境面談、境外面談時給予方便，不會說要到有錢的第三地國家結婚才回來台灣登記。

媒體追問，警員涉賭擴大如何應處？劉世芳認為，這現象表示警政署對於內部警員警紀應做加強，他們絕不護短，如果有任何人觸犯法律就是依法處理。

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