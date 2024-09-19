立院新會期藍白合 張啓楷：在野黨當然要合作

民眾黨立委張啓楷。（資料照）

2024/09/19 22:59

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院新會期將於明日開議，國民黨立委朱立倫今日重申，國民黨、民眾黨團在立法院全面合作，在司法上國民黨堅持程序正義、司法公平、勿枉勿縱。民眾黨立委張啓楷受訪時表示，民眾黨團已列為優先法案的財政、媒體、司法改革，還有未竟全功的國會改革部分，在野黨當然要合作、也會合作。

張啓楷指出，過去八年，在野黨是少數舉手舉腳都輸給民進黨，發生很多弊案，也不給真相，人民看不下去，如今才三黨不過半。新會期明天開議，在揭弊上和民眾黨團已列為優先法案的財政、媒體、司法改革，還有未竟全功的國會改革部分，在野黨當然要合作、也會合作。不然和過去八年民進黨獨大有何不同，再放任民進黨漠視民意、踐踏民意？

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張啓楷提到，本會期是預算會期，在監督政府不要浪費人民納稅的血汗錢，在野黨當然要合作，民進黨府院黨也一定是抵死不從、不刪預算，甚至威脅利誘，可以預見朝野攻防會非常激烈。至於司法部份，國民黨主席朱立倫強調的程序正義、司法公平最近受到很多質疑，檢調偵查不公開被破壞殆盡尤其嚴重，在野黨立委應該是心有同感、同仇敵愾，從明天的總質詢開始，可能就是砲聲隆隆。

他強調，民眾黨是以民眾利益為優先，理性務實科學的政黨，任何合作，只要是非、理念一樣，當然大家會走在一起。至於福國利民、經濟民生法案，民眾黨這會期列為優先法案的「長照保險法」、「營養午餐專法」等，不只國民黨，相信民進黨立委也會一起合作，不分政黨、顏色，一起為民眾謀福利。

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