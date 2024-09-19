為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院新會期藍白合 張啓楷：在野黨當然要合作

    民眾黨立委張啓楷。（資料照）

    民眾黨立委張啓楷。（資料照）

    2024/09/19 22:59

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院新會期將於明日開議，國民黨立委朱立倫今日重申，國民黨、民眾黨團在立法院全面合作，在司法上國民黨堅持程序正義、司法公平、勿枉勿縱。民眾黨立委張啓楷受訪時表示，民眾黨團已列為優先法案的財政、媒體、司法改革，還有未竟全功的國會改革部分，在野黨當然要合作、也會合作。

    張啓楷指出，過去八年，在野黨是少數舉手舉腳都輸給民進黨，發生很多弊案，也不給真相，人民看不下去，如今才三黨不過半。新會期明天開議，在揭弊上和民眾黨團已列為優先法案的財政、媒體、司法改革，還有未竟全功的國會改革部分，在野黨當然要合作、也會合作。不然和過去八年民進黨獨大有何不同，再放任民進黨漠視民意、踐踏民意？

    張啓楷提到，本會期是預算會期，在監督政府不要浪費人民納稅的血汗錢，在野黨當然要合作，民進黨府院黨也一定是抵死不從、不刪預算，甚至威脅利誘，可以預見朝野攻防會非常激烈。至於司法部份，國民黨主席朱立倫強調的程序正義、司法公平最近受到很多質疑，檢調偵查不公開被破壞殆盡尤其嚴重，在野黨立委應該是心有同感、同仇敵愾，從明天的總質詢開始，可能就是砲聲隆隆。

    他強調，民眾黨是以民眾利益為優先，理性務實科學的政黨，任何合作，只要是非、理念一樣，當然大家會走在一起。至於福國利民、經濟民生法案，民眾黨這會期列為優先法案的「長照保險法」、「營養午餐專法」等，不只國民黨，相信民進黨立委也會一起合作，不分政黨、顏色，一起為民眾謀福利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播