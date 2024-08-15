巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗遭中國抵制下架 陸委會一句話嗆爆

中國網紅「張教官」近日入住巴黎長榮桂冠酒店，不滿大廳內沒掛五星旗，宣稱「台灣不是中國嗎」，不斷騷擾櫃台人員要求補掛。（圖取自抖音）

2024/08/15 17:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國網紅拍片痛批，巴黎長榮桂冠酒店懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗。他要求掛五星旗遭拒，發起抵制，目前中國攜程、美團等旅遊平台已下架長榮酒店。陸委會發言人梁文傑今天批評，用民族主義干涉商業，用民族主義來賺流量，並不會讓中國偉大，只會讓中國更讓人反感。

中國旅遊網紅「張教官」近日入住巴黎長榮桂冠酒店，不滿大廳內沒掛五星旗，宣稱「台灣不是中國嗎」，不斷騷擾櫃台人員要求補掛，被拒絕後便憤而回應「我不住了」，影片PO上網後今日登上微博熱搜。

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隔日，該網紅團隊再度赴飯店找碴，要求掛上中國五星旗，而飯店服務人員當面告知，酒店所有權人可以決定如何布置，最後網紅氣憤離開，並怒嗆「堅決抵制」。

影片發布後，不少中國網友號召抵制長榮桂冠酒店，聲稱「不會入住長榮旗下任何酒店了」，指稱抵制是為了「拒絕台獨」；影片還找來中國籍的廚師稱，原本有懸掛五星旗，但遭台籍蘇姓總經理下令剪掉，他提出抗議也無效。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，關於中國網紅這樣的行為，最近幾年來可以說是層出不窮，現在在中國，民族主義是一門賺流量的好生意，所以此類行為在世界各地都有。

梁文傑舉例，前一陣子，不是還有一位中國網紅到馬來西亞一間飯店，質疑馬來西亞飯店有掛了台灣的國旗，然後也是要求退費、退房等，這凸顯現在的中國網紅，大概都是用自己角度去看世界。

梁文傑進一步批評，這樣的行為不會讓中國變得偉大，只會引起國際反感，這問題不是只有台資企業才會發生，NBA之前也有被中國網友抗議，結果被禁止播出。用民族主義干涉商業，用民族主義賺流量，並不會讓中國偉大，只會讓中國更讓人反感。

巴黎長榮酒店拒絕懸掛五星旗後，遭中國網友發起抵制，目前中國攜程、美團等旅遊平台已下架長榮酒店。（圖取自中國媒體《今日海峽》節目臉書粉專）

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