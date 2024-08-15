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    民眾黨政治獻金爭議連環爆 苗博雅：小草吃飯錢，柯P隨便花

    民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    2024/08/15 16:59

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲被爆2024總統競選政治獻金申報不實，連日引起各界議論。對此台北市議員苗博雅表示，小草吃飯錢，柯P隨便花，真心換絕情。柯身邊那些高薪男女空瓶，到現在出事了還在拗拗拗拗拗，這是哪門子的新政治呢？

    苗博雅在臉書PO文表示，如果我是館長，應該會難過吧，自己捐錢、自己出力，粉絲的錢都捐給柯P選舉，電商生意放一邊，結果，按照他們報給監察院的帳，還有記者會的說法，柯P選舉，什麼都買貴，貴得不得了，總部裝潢300坪，花1500萬。沒有找裝潢過多家大型店面的館長，管理價值700萬的小物倉儲物流客服，竟然花了1300萬管理費。沒有找電商專業的館長。

    苗博雅指出，做14支柯文哲獨白的影片，找一家沒有代表作的公司，花了1000萬，一支影片要價70萬。沒有找流量怪物館長，一場造勢活動500萬，沒有找幫柯P辦活動的館長，買便當，一筆就報帳96萬，竟然沒有買館長的便當，柯P每次都喊窮，投票前一天都還在號召支持者捐錢，結果現在發現，原來柯P不是沒有錢。只是柯P沒讓你知道他怎麼用錢

    苗博雅直言，現在帳本對不起來，柯P說虧空至少2000萬。然後報假帳的解決方法是「要照程序，就是錢要多一點」？小草吃飯錢，柯P隨便花，真心換絕情。柯身邊那些高薪男女空瓶，到現在出事了還在拗拗拗拗拗，這是哪門子的新政治呢？

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