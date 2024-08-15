勉勵行政團隊自律 卓榮泰：不該去的飲宴應酬都應避免

行政院長卓榮泰今天在院會中勉勵行政團隊，從事公共事務、治理工作的公務員應自律，專注公務、生活單純，不該去的飲宴應酬都應避免，對外關係簡單、不複雜，「清廉不必當作標幟跟口號，人民會有公道評比」。（圖擷取自卓榮泰臉書）

2024/08/15 15:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今天在院會中勉勵行政團隊，從事公共事務、治理工作的公務員應自律，專注公務、生活單純，不該去的飲宴應酬都應避免，對外關係簡單、不複雜，「清廉不必當作標幟跟口號，人民會有公道評比」。

卓榮泰在臉書表示，今日行動創新行政院會，他講了一段話勉勵大家，是關於運動員與公務員。他把從運動員身上看見的，給有心從事公共事務、從事治理工作的公務員3個鼓勵：「自律」、「陽光」跟「團結台灣」。

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卓榮泰指出，最近跟幾位選手們通話，感謝他們的努力也關心他們的身體狀況。通話裡深刻感受他們的特質，就是非常「自律」，不管是接打電話的時機、還是言談中的感受。

卓榮泰說，其實之前他在國訓中心與運動員一起用餐時也有感受，餐廳裡擺著許多美食，但他們為了有更好的身體狀態，必須精算營養及熱量，也包括控管睡眠及休息時間。這份「自律」可以讓公務員參考、學習，規律做好公務工作，讓生活單純，不該去的飲宴應酬都應避免，對外關係簡單、不複雜，讓國人看到的是我們專注在公務表現。

至於「陽光」，卓榮泰表示，像國手林郁婷遇到了巨大的檢驗以及打壓，面對這樣的困境，她的人格特質所展現出來的陽光，帶給世界正向與希望。而公務員，同樣要站在陽光下接受嚴格檢驗，我們也會發現，清廉不必當作標幟跟口號，人民會有公道評比。

卓榮泰強調，公務員接受檢驗，同時也要帶給社會最正面的力量，讓人民看見從中央到地方，都應是健康、陽光跟充滿希望。唯有如此人民才會願意支持，執政者推動政策才有力量可以達到目標。

最後是「團結台灣」，卓榮泰認為，在比賽過程裡全國是非常感動、團結一條心的。我們的運動員不管是面對多麼強大的對手，都是用「公平競爭」的方式取得勝利，也因此整個過程無比珍貴。

公務員在政策推動上一定會遇到許多困難或遇到競爭，但應學習運動員用公平、正當手法去推動，不僅中央團結、中央與地方也團結，那人民看到政府整體如此，國人也會更加團結。用「運動員與公務員」這段話勉勵大家，未來更自律、更陽光面對檢驗，一起來促成台灣社會更大的團結。

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