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卓榮泰指明年大幅增加打詐預算 藍委：獲致的成效要向人民交代

內政部及法務部昨在行政院會報告「打詐新四法之新作為」，行政院長卓榮泰表示，請各相關部會確實落實今年各項計畫，並請掌握時程，儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的修訂，以配合新規範的實施，務必讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳效果。 （行政院提供）

內政部及法務部昨在行政院會報告「打詐新四法之新作為」，行政院長卓榮泰表示，請各相關部會確實落實今年各項計畫，並請掌握時程，儘速完成相關配套、子法及「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的修訂，以配合新規範的實施，務必讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳效果。 （行政院提供）

2024/08/09 14:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長院長卓榮泰昨天在行政院會指出，明年度中央政府總預算將大幅增加打詐預算。國民黨立委李彥秀今天表示，支持政府全力掃蕩猖獗的詐騙犯罪，每一個詐騙數字的背後都是民眾畢生積蓄與斑斑血淚；國民黨立委牛煦庭則提醒，增編預算會獲致什麼樣的政策成果，應向人民交代。

李彥秀表示，台灣被諷刺為「詐騙之島」，不論是詐騙案件數以及詐騙金額都創下歷史新高。但是打詐專法通過了，預算乘以5倍，政府真的該做一點事情了。

李彥秀指出，民進黨2016年成立「打擊詐欺犯罪中心」、2022年成立「打詐國家隊」、2023年成立「打詐辦公室」，但是詐騙案件與金額卻創下新高。

李彥秀說，前海基會董事長民進黨鄭文燦與im.B吸金詐騙集團過從甚密，檢方五度聲請搜索票都遭到駁回，請問，民進黨是害怕查下去動搖黨本嗎？

李彥秀強調，打詐不能變成口號，預算不能變成亂花，詐騙是台灣之恥，詐騙是人民之痛，要法律訂法律、要預算給預算、要人力給人力，請賴清德拿出具體的成績給人民看。

牛煦庭表示，打詐新法通過後，預算和新法之間是否有足夠的連結性，必須要嚴格把關。行政院既然要增編預算，也要有軍令狀，經費下去後會獲致什麼樣的政策成果，應該要清楚向人民交待。

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