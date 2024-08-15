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行政院核定 台中市府捷運工程局預計明年成立

台中拚捷運建設，行政院核定成立捷運工程局，預計明年成立。（記者蘇孟娟攝）

台中拚捷運建設，行政院核定成立捷運工程局，預計明年成立。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/15 15:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中拚捷運建設，爭取新設捷運工程局獲行政院核定，台中市長盧秀燕今北上參加行政院會也特地向閣揆卓榮泰致謝；台中市交通局估新成立捷工局需161個名額，但確定員額數還需市府內部再調整，因新組織成立須提報議會通過，預計最快明年成立。

中央在今年1月相繼核定台中市第2條捷運藍線綜合規劃及捷運綠線延伸線可行性研究報告書後，日前又排除員額管控限制，增額支持台中市政府成立捷運工程局；盧秀燕今北上參加行政院會，當面向行政院長卓榮泰致謝，因台中石岡熱氣球嘉年華將於8月23至25日盛大舉行，盧秀燕也邀請卓榮泰及中央各部會首長參加，感謝中央協助台中發展重大交通建設。

盧秀燕說，今日院會中談到行政院體育署將升格為體育部，剛好台中市也將有新的組織機關規劃，因為台中興建捷運計畫成立捷運工程局，需要中央核定增加員額，加上還有其他局處有人事上的需求，感謝中央增援，她特地參加院會感謝中央增額支持市府成立捷運工程局。

交通局長葉昭甫指出，目前台中市有公共運輸與捷運工程處，現有76人中負責捷運事務人力約30、40人，因台中捷運路線陸續獲中央核定，參考台北、新北及桃園、高雄等縣市均已成立捷運工程局，也規劃增設捷工局，並參考外縣市捷工局規劃，規劃約需161名員額，但台中市這次另向行政院提報市府總員額需求，捷工局最後確定員額還需府內就全市府員額分配討論後才能確定。

葉昭甫指出，因新成立機關組織章程需提報議會通過，包括預算調整等，因相關作業進行需時間，預計明年成立。

台中拚捷運建設，行政院核定成立捷運工程局，盧秀燕出席行政院會向閣揆致謝。（圖：市府提供）

台中拚捷運建設，行政院核定成立捷運工程局，盧秀燕出席行政院會向閣揆致謝。（圖：市府提供）

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