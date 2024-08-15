政院坦承北部電力不足 侯友宜：執政「不可以分大小眼」

行政院發言人陳世凱今（15）日在院會後記者會坦承北部現在電力不足，新北市長侯友宜說，若是缺電，怎麼讓經濟產業生根新北？不缺電對北部尤為重要，希望執政「不可以分大小眼」。（記者黃子暘攝）

2024/08/15 13:59

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院發言人陳世凱今（15）日在院會後記者會坦承，北部現在電力不足，引發議論，新北市長侯友宜今日出席市府普度行程，席間受訪時對此表示，最基本的就是要不缺電，這是政府該面對的課題，新北市轄內有3座核電廠、1座火力發電廠，還有很多半導體業者等廠商，這麼多重要設施，若是缺電，怎麼讓經濟產業生根新北？不缺電對北部尤為重要，希望執政「不可以分大小眼」。

市府拜拜用的乖乖餅乾外包裝寫上「乖乖不缺電，招商建設願景攏實現」，侯友宜回應，因為政府說北部在電力上有許多擔憂處，祈求政府、上蒼保佑台灣不缺電，希望政府負起責任、老天多幫忙，讓「2030新北新願景」順利推動成功。

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此外，位於中和區的春秋墓園（現為私立龍陵紀念墓園）自救會今上午到市府門口前抗議，認為市府違法核可現任業者接手經營，使墓園未獲妥善管理，如今發生坍方影響先人長眠，希望市府負起責任進行全墓園安全檢測與改善。侯友宜回應，他要求相關單位督促業者儘速修復毀損處，同時要保障家屬權益、追究業者責任，市府一定嚴肅面對這件事情。

市府拜拜用的乖乖餅乾外包裝被寫上「乖乖不缺電，招商建設願景攏實現」。（記者黃子暘攝）

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