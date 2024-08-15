柯文哲單場造勢砸475萬遠超行情 吳思瑤：民眾黨生意特別好做

吳思瑤今直指，柯文哲聲稱民眾黨是「小黨」、「窮黨」，但單一場造勢金額遠超行情，不符常理也違反經驗法則。（資料照）

2024/08/15 13:21

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席柯文哲「假帳案」越演越烈，去年台南造勢申報花費475萬元，引發質疑。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（15）日表示，柯文哲聲稱民眾黨是「小黨」、「窮黨」，但單一場造勢金額遠超行情，不符常理也違反經驗法則，「民眾黨的生意特別好做、錢特別好賺」。

柯文哲造勢申報金額惹議，吳思瑤今受訪指出，民進黨對於舉辦各地晚會、造勢活動非常有經驗，民眾黨被爆料單一場造勢晚會高達470餘萬元，遠高於經驗法則的合理數字，若一場造勢晚會高達4、500萬元，不知道規格奢華到什麼程度。

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吳思瑤說，柯文哲一再強調民眾黨是「小黨」、「窮黨」，也一再凸顯使用資源是錙銖必較、非常清廉，手筆相對其他政黨沒那麼闊綽；但現在一一被踢爆，柯文哲競選總統期間，不論是媒體採購廣告的量及數額，乃至於在各地舉辦造勢活動所投入的資源，都遠高於合理行情。

吳思瑤直言，民眾黨的生意特別好做、錢特別好賺，去問問民間廠商的訪價，或是跟不同政黨、有選舉經驗的政治工作者討論，都可以很清楚對照出，民眾黨花費闊綽實在超乎常情。

此外，吳思瑤提到，柯文哲曾說過「貪污來自縱容，屬下如果有貪污，長官絕對不可能不知情」，奉勸柯反求諸己，民眾黨競選財務不清，身為總統候選人的柯文哲馬上甩鍋，或是幕僚為了保護柯文哲，而急切搬出「競選人很忙、不可能管太細或知道太多」等說法。

吳思瑤強調，候選人不可能經手每筆帳，但這是一個團隊的財政紀律、專業能力，以及有無符合法規，財務申報是競選過程的ABC。但柯文哲不是「政治素人」或「選舉小白」，已競選過2次台北市長、1次總統，而「政治獻金法」只有一部，政治獻金申報流程就那一套，這幾年都沒有調整，任何一個有經驗的團隊出現離譜錯誤，社會非常難接受。

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