國防預算破GDP2.6％創新高 王定宇：展現台灣保衛自己決心

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/08/15 10:43

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣明年度國防預算首度超過國內生產毛額（GDP）2.6%，達到佔比新高。民進黨立委王定宇表示，這也展現出台灣保衛自己的決心，「不可否認的，賴清德可以說是史上對國防付出最高的總統，這點我們予以肯定。」另，對於西方智庫、盟友建議，美軍軍艦穿越台灣海峽的頻率應提高，他則樂見這樣的建議，「但保護台灣安全還是得靠我們自己。」

王定宇指出，台灣明年度國防預算首度突破GDP2.6%，這是史上佔比最高的一次，也展現出台灣及賴政府對於保護自己的決心，和提高國防預算的努力。

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對於西方智庫或重要盟友都希望台灣國防預算佔比再提高到3、5%等，王定宇表示，可以體會重要民主盟友對台灣安全的重視，所以會期待台灣國防投資、預算能夠繼續成長；「安全無止盡，我們會繼續努力。」至於未來佔比是否持續提高，他說，當然這要看台灣的經濟狀況，以及整體施政和各項支出的佔比。

此外，對於美國重要盟友和智庫建議，美軍應提高軍艦穿越台海的頻率和次數，王定宇說，台海是國際海域，樂見任何對這個區域的安全、和平、穩定有幫助的活動；自由民主盟友的軍艦，不管是美國第七艦隊，或澳洲、加拿大等重要民主國家穿越台海，目的是為了讓這個地方維持和平、穩定，樂見這樣的建議，但保護台灣安全還是靠我們自己。

王定宇也提及，重要盟友的協助我們表達感謝，更重要的是，窮兵黷武的中共能夠體會，作為亞洲大國，老是在霸凌周邊鄰國、老是不遵守國際規範、老是要軍事擴張，除了傷害周邊鄰國關係，對中國其實一點好處都沒有。

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