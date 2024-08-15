葉元之要求政府花5億買奧運轉播權！ 洪申翰：再走一次回頭路

民進黨立委洪申翰。（資料照）

2024/08/15 11:47

首次上稿：10:56

更新時間：11:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年巴黎奧運已落幕，國民黨立委葉元之14日在記者會呼籲政府應該買下一屆奧運轉播權。對此民進黨立委洪申翰質疑，好不容易累積「使用者付費」習慣，又再走了一次回頭路，「葉元之，你不要鬧了。」

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葉元之：洪申翰劃錯重點

對此，葉元之在臉書PO文回應洪申翰。葉元之稱：「『別亂了！請傾聽民意』！作為民意代表，我在乎的是「全民利益」，綠委陳冠廷也有類似主張，洪申翰卻只在乎特定業者的利益。」

葉元之說，洪申翰提議政府出資買下轉播權，用的還是全民的錢。但是他提的作法是「投資概念」，由運動彩券盈餘出資，因為運彩公司已貢獻400億給「運動發展基金」，撥5億取得奧運轉播權，也可刺激運動彩券買氣，又可增加盈餘，還能刺激運動風氣，帶動消費與觀光。

葉元之說，更何況國際奧會授權轉播時就強調，一定要符合賽事精神，同時向全民推廣奧運，以避免賽事轉播被壟斷。因此民眾能夠及時收看奧運賽事是首先要關注的焦點，洪申翰完全劃錯了重點。

洪申翰在臉書PO文表示，運動迷都知道，在運動發展的過程中，「使用者付費」的習慣養成非常困難，因為「免費」的吸引力很大，好不容易，經過這些年許多精彩的體育賽事和奧運，民眾逐漸累積「使用者付費」的習慣，甚至也得到越來越多運動員與運動迷的認同。而這也代表大家更意識到這是對運動產業非常重要的社會投資，而我們的任務，是要讓這個社會投資進到正向循環，讓選手和運動產業的發展，能夠得到更有效益的幫助。

洪申翰指出，現在國民黨葉元之跳出來，大動作召開記者會要求「免費才是好」？這表面看似政府出錢政府扛責，但其實也還是全民出的納稅錢，只是，這會對於好不容易累積「使用者付費」習慣，又再走了一次回頭路，這一次在轉播的議題上，有心人士一直暗指政府獨厚廠商，但事實是，獎助制度已行之多年，只要取得轉播權都可申請補助，並沒有獨厚特定廠商或壟斷的問題。問題是在於，這次的奧運並沒有其他媒體參與競標！

洪申翰續指，他很認同愛爾達發出的聲明：「體育賽事絕對不是四年一次、不是四年才想到要政府出面。再次強調，不是四年才一次。體育賽事必須永續耕耘，拓展藍海。」數億的資源經費，如果都重押在重要的單項賽事（廢話，我當然知道奧運非常非常重要）轉播，而減少了持續性的深耕，要怎麼真的開出花來？如果奧運轉播要政府全出資，那台灣也有參與的亞運要不要？那世界棒球經典賽要不要？真的「免費」才是平權嗎？不要忘了，免費的往往最貴。

洪申翰直言，他還是要說，非常謝謝愛爾達、中華電信、Hami video這幾年的深耕，也因為大眾「使用者付費」的機制漸漸建立起來，所以他們也能提供越來越好的轉播品質，也讓大眾對於各項運動有更深入的理解，而各環節的運動產業，也有更大的機會，真正發展成自己有動能的生態系。

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