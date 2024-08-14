黃偉哲行銷芒果搭廉航住平價旅館 韓國駐台代表李殷鎬：很少見

台南市長黃偉哲（中）7月登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live直播銷售台南芒果。（台南市府提供）

2024/08/14 21:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕駐台北韓國代表李殷鎬，今（14日）由台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭陪同，拜會台南市長黃偉哲。會中李殷鎬提到黃偉哲日前赴韓國拓銷芒果，過程中他選擇廉航及平價旅館，這在韓國文化中十分罕見。

黃偉哲今年7月才赴韓國推廣台南優質的芒果，成功提升台南的國際能見度。李殷鎬表示，黃偉哲赴韓國拓銷芒果在當地造成旋風，引起韓國媒體爭相報導，尤其非常具指標性的朝鮮日報大篇幅報導這次拓銷，不只銷售成績優異，韓國的記者與民眾都盛讚黃偉哲的親民形象，除了市長親自宣傳台南農特產品，還在緊湊行程中選擇廉航及平價旅館，這在韓國文化中十分罕見。

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台南與韓國的友誼愈發深厚，黃偉哲表示，除了既有的光州姐妹市，今年台南也與歷史名城慶州市締結為友誼市，而韓國的影視文化風靡全球，台南每年耶誕跨年系列演唱會均邀請韓星出演，相當受民眾喜愛，而且韓國也是台灣人最喜愛的旅遊目的地之一，非常歡迎韓國朋友們多來台南走走看看，體驗古都府城的風華。

李殷鎬說，他上任1年半以來，台南是他第1個二度官方拜會的城市，他在台南除了參訪許多文化景點，還品嘗到非常美味佳餚，更打趣說等他退休後，想擔任台南的名譽宣傳大使。

李殷鎬代表於去年2月抵任，他是前韓國戰略物資管理院長，也是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表，他在產、商等領域經歷豐富。他強調台南是半導體產業中重要的一環，期盼未來韓國與台南在高科技和資安領域有更多跨國合作機會。

駐台北韓國代表李殷鎬（左）將韓國媒體報導裱框贈予台南市長黃偉哲（右）。（台南市府提供）

韓國朝鮮日報以半版篇幅報導台南市長黃偉哲的芒果行銷成果。（台南市府提供）

駐台北韓國代表李殷鎬（左4）今日在台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（左3）陪同下拜會台南市府，市長黃偉哲（右3）率領市府團隊接待。 （台南市府提供）

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