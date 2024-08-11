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德國電視台稱林郁婷「跨性別、中國人」 謝志偉發信抗議要求道歉

「台灣拳后」林郁婷不畏性別爭議風波，於今（11）日凌晨的奧運拳擊女子57公斤級賽事金牌戰，以5：0擊退對手，摘下台灣拳擊史上的第1面金牌。（路透）

「台灣拳后」林郁婷不畏性別爭議風波，於今（11）日凌晨的奧運拳擊女子57公斤級賽事金牌戰，以5：0擊退對手，摘下台灣拳擊史上的第1面金牌。（路透）

2024/08/11 17:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷不畏性別爭議風波，於今（11）日凌晨的奧運拳擊女子57公斤級賽事金牌戰，以5：0擊退對手，摘下台灣拳擊史上的第1面金牌。不過台灣駐德代表謝志偉就指出，德國電視台（ZDF）報導時竟稱林郁婷是「雙性與跨性別女生」、「來自中國的台灣人」，為此他漏夜寫一封抗議信寄給ZDF，控訴電視台的不專業行為，更欠大眾一個解釋與道歉。

謝志偉今日在臉書發文指出，他在德國透過其它電視台直播觀看林郁婷的金牌戰，但看到有人在社群媒體抱怨，德國公共電視第二台在直播同一場比賽時，賽事評論員竟然直接稱呼林郁婷是「雙性與跨性別女生」（intersexuelle Frau），甚至宣稱她是「来自台灣的中國人」。對此，謝志偉立即去看ZDF的留檔轉播，果真發現上述內容。

謝志偉提到，自己看完後立刻撰寫一封抗議信、漏夜寄去給ZDF。不僅如此，謝志偉表示，他還在「ZDF SPORT」網路版專門留言處留言，以及寄到「聯絡我們」的電郵地址，並透露他打算等週一（8月12日）進到辦公室後，再寫一封信過去抗議。

另外，謝志偉也在社群媒體上，張貼整封抗議信的內容，中文自譯如下：

ZDF—德國公共電視第二台

事由：抗議

親愛的的女士們、先生們：

我今天是以台灣駐德國官方代表的身分寫這封信給ZDF。

ZDF評論員Michael Pfeffer在直播女子羽量级拳擊冠亞軍決賽的最後，稱贏得金牌的台灣選手林郁婷為「來自台灣的雙性/跨性別女子」。

緊接着，在完全未提出任何能够支持其指控之證據的情況下，他又談到「不正當的醫藥手段」等等，讓人不得不懷疑他是在暗示，林女士使用了不正當的醫藥手段。

如此不專業的行為實在讓人難以將其與ZDF聯想在一起。

因此，Pfeffer先生欠觀眾們一個能令人信服的解釋，如果提不出來，他就欠我們一個真誠的道歉。

此外，林女士要嘛是「来自台灣的拳擊選手」，要嘛就是「台灣人」，反正絕不是如Pfeffer先生最後所說的是「來自台灣的中國人」。

台灣很幸運地是一個民主國家，而中國不幸地（尚）不是。

若能盡快回覆，不勝感激。

祝 好運並萬事順利！

此致

Prof. Dr. 謝志偉

台灣駐德國代表

Markgrafenstr. 35

10117 Berlin

台灣駐德大使謝志偉。（資料照）

台灣駐德大使謝志偉。（資料照）

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