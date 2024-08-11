林郁婷奪金 朱立倫明國民黨中央發300份雞排

台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）

2024/08/11 10:34

〔記者林欣漢／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運奪金，國民黨主席朱立倫今日表示，明天（12日）上午10時將在國民黨中央黨部發送300份雞排，民眾只要說出「我挺中華隊我驕傲，林郁婷我挺你」，就能吃到冠軍雞排，共同享受舉國歡騰的光榮時刻。

朱立倫指出，林郁婷在巴黎奧運女子拳擊57公斤賽事拿下金牌，這面金牌不只替本屆中華隊的成績劃下完美句點，更揮出台灣拳擊史上最佳的成績，林郁婷在這次的奧運遭受到了全世界鋪天蓋地的性別歧視，但她用擂台上的表現，證明自己的實力，也告訴全國的民眾，沒有任何一個人需要受傳統的刻板印象所限制，勇敢做自己，就是最美的展現。

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朱立倫表示，從林郁婷就讀鶯歌工商時期就關注到現在，從當年為了保護媽媽而開始練拳的青澀女孩，歷經東京奧運的挫折再克服國際媒體的霸凌抹黑，現在的林郁婷，不只是世界的女拳王，更是全台民眾引以為傲的「第一神拳」。

朱立倫說，走過無數個刻苦訓練的日子，就算拚戰到流血流淚依然咬牙苦撐的林郁婷，在這次的巴黎奧運向全世界證明了新北女孩的韌性，郁婷所展現出來的拼勁以及克服壓力的拼鬥精神感動全國民眾，謝謝林郁婷再次團結了台灣。

朱立倫表示，林郁婷這面金牌，不只是本屆巴黎奧運中華隊的第2面金牌，更讓凌晨時刻收看電視轉播的全台民眾看得到熱血沸騰，前幾天麟洋配拿下羽球男雙金牌，他在中央黨部發雞排時就提到，只要林郁婷拿金牌就會持續加碼，這次林郁婷不負眾望，再揮出1面金牌，他會兌現承諾，只要民眾在12日上午10時到中央黨部說出「我挺中華隊我驕傲，林郁婷我挺你」，就能吃到冠軍雞排，一起共同享受舉國歡騰的光榮時刻。

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