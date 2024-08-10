彰化納管工廠補徵3669萬稅金 「漏稅黑洞」現形

彰化縣地方稅務局被要求重新清查，全縣申請納管未登記工廠課徵稅金情況。 （記者張聰秋攝）

2024/08/10 20:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣審計室查核未登記工廠納管申請案件發現，部分已納管的未登記工廠，其房屋稅課稅面積與申請納管面積不符，請彰化縣地方稅務局重新清查後，共補徵855筆地價稅與房屋稅，追回稅金高達3669萬元。

從2020年起，彰化縣輔導未登記工廠申請納管，在9000多家中有6000多家提出，經過審核，有4753家工廠通過核定改善計畫，家數居全國之冠。截至今年7月，已有943家工廠完成改善計畫並取得特定工廠登記，再次名列全國第一。惟美中不足之處，彰化縣審計室查核彰化縣地方稅務局業務時，揪出課徵稅金疏失，馬上要求稅務局檢討改善。

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彰化縣審計室表示，依土地稅法第14條規定，已規定地價之土地，除依第22條規定課徵田賦者外，應課徵地價稅；同法第22條規定，非都市土地依法編定之農業用地或未規定地價者，徵收田賦，但都市土地合於相關規定者亦同。另外，房屋稅條例第5條規定，房屋稅依房屋現值，按住家用、非住家用稅率及實際使用面積課徵。

審計室指出，去年11月查核發現，彰化縣轄內部分課徵或免徵田賦之土地，已作為工廠、商業、純住宅使用，卻未課徵地價稅；部分已納管未登記工廠之房屋稅課稅面積，與申請納管面積未一致，稅務局經逐筆清查，截至今年5月底止，已依法補徵地價稅557筆稅金1340萬多元，房屋稅298筆稅金2329萬多元，並釐正稅籍資料，以維護租稅公平。

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