10萬民眾湧進空軍嘉義基地 爭看三型主力戰機秀戰技
2024/08/10 15:20
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義空軍基地睽違6年今天開放，早上就湧入逾5.5萬名民眾入營參觀，全天的參觀人數估計超過10萬人；空軍司令上將劉任遠致詞說，台海情勢嚴峻，透過嘉義基地開放活動，展現空軍卓越戰技、壯碩軍容，以及空軍保家衛國決心，捍衛領空、永不妥協。
活動於今天上午9點半舉行，由三軍儀隊及空軍軍樂隊表演開場，三軍人型氣偶大跳「星期五晚上」舞曲，炒熱氣氛；上午10點多，IDF、幻象兩千、F-16輪番上場，分別展演正倒飛、9G小轉彎、低空通過、四點滾轉等特技項目，戰機高速飛越及震撼音爆，讓在場民眾近距離感受空軍實力。
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劉任遠說，國軍配合國防部「興安專案」政策，積極做各項營舍整建，完善官兵設施，以及多元專長配套，增加官士兵招募誘因，讓人才長留久用；現階段台海情勢嚴峻，請國人放心，空軍官兵會堅守崗位、克服挑戰、捍衛領空、永不妥協，用行動及強大的實力證明空軍經得起千錘百鍊、守護國人。
今展示幻象2000戰機特技的飛官黃仲民表示，單機特技訓練需一整年，個別動作訓練完成後，才能回到機場附近低空操作特技，他並分享利用相對應的地標物，自高空找到觀禮台特技飛行技巧。
入營參觀的嘉義民眾表示，是第一次參加空軍基地開放活動，對戰機空中特技表演印象深刻，現場還有各型陸、海、空軍裝備陳列展示，以及特色美食、文創市集攤位，玩得很開心。