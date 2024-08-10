台美商會雜誌封面有玄機 林佳龍趁機七夕放閃

台美商會理事長Dan Silver（左）將自家發行的《Taiwan business topic》雜誌贈予外長林佳龍（右），其中7月份雜誌封面為台南奇美博物館，另一期雜誌封面則為賴總統及蕭副總統。（取自林佳龍臉書）

2024/08/10 12:56

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（9）日接見台灣美國商會（AmCham Taiwan）理事長Dan Silver，交流台美關係、經貿外交、呂宋經濟走廊等議題，但理事長贈送的《Taiwan business topic》雜誌，封面照片恰好是妻子廖婉如投注許多心力的台南奇美博物館，也讓林佳龍趁機曬妻放閃，祝大家七夕情人節快樂。

林佳龍表示，接見台美商會理事長Dan Silver與訪團一行，Silver分享今年6月華府「叩門之旅」觀察，可以發現美國參眾兩院對台灣的跨黨派強勁支持。

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林佳龍轉述，台美商會也對投資台灣深表信心，願意共同努力深化台美關係，他也期待台美商會可以持續協助台灣，在21世紀貿易倡議及避免雙重課稅上爭取華府支持。

此外，林佳龍也提到「經貿外交」的理念和擘劃，將妥善運用台灣的經濟、科技、醫療、國防產業實力推展外交工作，也期待台灣的優勢產業，能夠對以美、日、菲為首的「呂宋經濟走廊」做出貢獻，與理念相近國家協助印太區域共榮、發展。

最後，台美商會將自家發行的《Taiwan Business Topic》7月份雜誌贈予林佳龍，而雜誌封面正是其妻廖婉如投入許多心力的台南奇美博物館，也讓林佳龍瞬間歪樓放閃，祝福大家七夕情人節快樂。

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