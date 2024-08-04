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瓜國外交部次長明起訪台5日 將參訪竹科、工研院

瓜地馬拉共和國外交部次長歐洛克（Julio Eduardo OROZCO PÉREZ）應我國政府邀請，將於明（5）日至9日訪台，外交部表達誠摯歡迎，並說明此次是歐洛克今年1月就任後首次訪台。 （資料照）

瓜地馬拉共和國外交部次長歐洛克（Julio Eduardo OROZCO PÉREZ）應我國政府邀請，將於明（5）日至9日訪台，外交部表達誠摯歡迎，並說明此次是歐洛克今年1月就任後首次訪台。 （資料照）

2024/08/04 19:54

〔記者黃靖媗／台北報導〕瓜地馬拉共和國外交部次長歐洛克（Julio Eduardo OROZCO PÉREZ）應我國政府邀請，將於明（5）日至9日訪台，外交部表達誠摯歡迎，並說明此次是歐洛克今年1月就任後首次訪台。

外交部指出，此行是歐洛克自今年1月就任以來首次訪問台灣，將拜會外交部長林佳龍、接受次長陳立國款宴，並拜會經濟部、財團法人國際合作發展基金會、中美洲銀行駐台國家辦事處、海外投資開發股份有限公司、財團法人中華民國紡織業拓展會及台北市進出口商業同業公會。

外交部指出，歐洛克也將應邀出席財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「亞太永續博覽會」開幕式，並於相關論壇擔任講座，另將參訪新竹科學園區、工業技術研究院及故宮博物院等經建文化機構。此行除了將實地瞭解我國產業發展現況，更有助增進我國各界對於瓜國投資環境的認識。

外交部表示，歐洛克學驗俱豐，熟稔經貿議題，曾任瓜地馬拉駐美國大使館經濟參事、美國太平洋研究所（PACIT）經貿投資觀光計畫商務專員、加勒比海國家聯盟（AEC）永續觀光主任等重要職務。

外交部表示，我國與瓜地馬拉共和國邦誼逾90年，雙邊關係向來密切友好，兩國長期在公衛醫療、經貿、基礎建設、技術合作及教育文化等領域合作交流密切，成果豐碩。

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