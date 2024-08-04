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奧運拳擊》林郁婷挺進4強 賴清德讚：無所畏懼、用實力粉碎謠言

林郁婷擊敗保加利亞好手，闖進4強至少銅牌起跳。（美聯社）

林郁婷擊敗保加利亞好手，闖進4強至少銅牌起跳。（美聯社）

2024/08/04 17:50

〔記者陳昀／台北報導〕台灣拳后林郁婷無端因性別議題被中傷，今仍在巴黎奧運挺進女子8強戰，以5：0輕取保加利亞卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），挺進4強，至少進帳1面銅牌。總統賴清德隨即在Threads發文為林喝采，讚許她無所畏懼、用實力粉碎謠言，呼籲國人繼續幫她加油。

「郁婷太棒了！恭喜妳挺進女子拳擊57公斤級4強，為自己、也為台灣，再拿下一面獎牌！」賴清德表示，「越是不被看好，我就越要做到」是林郁婷的奮鬥精神，這幾天國人們都為針對她的中傷感到憤慨，面對挑戰，郁婷無所畏懼，用實力粉碎謠言，接下來，讓我們繼續幫她加油！

賴清德隨後也在臉書表示，今天凌晨陳念琴用5比0擊退烏茲別克對手，挺進4強，加上林郁婷、吳詩儀的奮戰，女子拳擊已經累計3面獎牌，非常了不起，相信陳念琴會帶著必勝的決心、高昂的鬥志，繼續闖進金牌戰。

賴清德預告，晚上還有大家關注的「麟洋配」，將在羽球男雙的金牌賽出戰，無論是在現場的國人，或是守在螢幕前的我們，大家團結一致，為台灣的選手集氣，台灣加油！台灣「in」啦！

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