央視不播羽球男雙金牌戰 胡采蘋：連看都不敢看……還想恐嚇誰？

台灣羽球雙打組合李洋/王齊麟今晚將與中國組合梁偉鏗/王昶爭奪金牌。（資料照，記者陳志曲攝）

2024/08/04 19:49

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣羽球男雙組合王齊麟、李洋今（4日）晚將與中國組合梁偉鏗、王昶爭奪金牌，但傳出中國官媒《央視》疑似擔心現場出現支持台灣的標語或口號選擇不轉播，引發熱議。財經網紅胡采蘋忍不住酸，「連看都不敢看……這樣到底還能恐嚇誰啦？」

麟洋配本屆奧運表現亮眼，不僅在羽球男雙小組賽逆轉中國組合歐烜屹、劉雨辰，以分組第一晉級8強，更一路殺進金牌戰。麟洋配場上表現不在話下，場邊上演的事也同樣精彩，不僅出現全場不分國籍高喊「TAIWAN」的感人場面，還發生台灣留學生準備的加油海報遭小粉紅硬生生搶走破壞的傻眼鏡頭，引發各界砲轟。

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疑似為了避免類似情事再次發生，預計今晚10點登場的羽球男雙金牌戰，央視罕見未直播，中國體育解說員孫寧智在微博證實，金牌戰因為「敏感原因」無訊號，轉播取消，掀起兩岸網友熱議。

胡采蘋今天下午在臉書發文酸：「這就是為什麼說了70年打台灣都沒有打，你連看都不敢看，球是圓的誰贏不一定啊，全台灣都是輸贏不計闔家觀賞歡樂加油，但你們就連看都不敢看一眼。就這樣到底還能恐嚇誰啦？」

科技專家許美華也PO文吐槽：「央視真的不播了！中國賽評證實因『敏感原因』 男雙羽球金牌戰無訊號……中國到底是有多怕？是怕輸給台灣？還是怕聽到全場一起喊TAIWAN？」許美華還說：「之前小組賽最後一場，麟洋配打敗中國男雙組合，央視那場就不敢播。我發文寫到，央視可能是因為不想聽到全場喊TAIWAN ，所以不敢播……當時沒邏輯的小粉紅來留言亂戰！結果，現在連金牌戰都不播，是要講什麼理由啦？」

台灣網友也紛紛嘲諷，「這個消息出來真的爆笑，這什麼掩耳盜鈴的行為？」、「證明沒有體育歸體育這種事」、「因為輸不起，所以不敢看。因為輸不起，喊打不敢打」、「不是中國台灣嗎？這應該是中國內戰啊，怕什麼呢？」、「不知道是怕輸還是怕滿場對台灣的加油聲」、「他們連加油聲都承受不了，暖心了我的國」、「叫最大聲的通常膽子最小」。

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