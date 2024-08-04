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推財劃法修法 朱立倫：要求財政部最遲9月提出版本

國民黨主席朱立倫表示，立法院在國民黨團結下已有55個議案通過，通過的民生重要法案包括提高公糧收購價格、提高原住民保留地禁伐補償等。 （記者廖雪茹攝）

國民黨主席朱立倫表示，立法院在國民黨團結下已有55個議案通過，通過的民生重要法案包括提高公糧收購價格、提高原住民保留地禁伐補償等。 （記者廖雪茹攝）

2024/08/04 13:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今（4日）出席第三波民主改革－國會改革說明會新竹縣場，他致詞表示，立法院在國民黨團結下已有55個議案通過，通過的民生重要法案包括提高公糧收購價格、提高原住民保留地禁伐補償等；此外，新竹縣創稅最多，但錢都中央收走了，財政收支劃分法一定要修改，國民黨團已要求財政部最遲在9月提出版本，不要再耍賴。

朱立倫表示，辦埋國會改革說明會，就是希望台灣的國會立法院，能夠跟先進國家一樣發揮監督功能。而講希望國會改革這句話，不是朱立倫、國民黨講的而已，是民進黨歷屆的前輩講的，蔡英文、賴清德講的都很大聲，今天真正推動國會改革，民進黨卻變成最大反對的力量。

朱說，立法院為立法委員要有調查權、聽證權，官員到立法院不能夠說謊，覆議投票結果62比51還不行，繼續用大法官先暫停，最後想要把所有國會改革否決掉。他最近接待許多外國貴賓，他們說台灣的國會改革好像應該是2、30年前就應該做的吧？今日為何造成這麼大的衝突？民進黨到底在反對什麼？其實應該簡單一句話：民進黨到底在怕什麼？國會改革是做對的事情。

朱立倫表示，在國民黨團結下已有55個議案通過，通過的民生重要法案，舉例來說包括公糧收購價格，13年未曾漲過1塊錢，1公斤26塊，提案漲5塊變1公斤31塊，民進黨也要反對！新竹縣有許多原住民，原住民保留地禁止砍伐區域，禁伐補償費用，國民黨團、民眾黨團希望能夠提高，民進黨也反對。

朱說，「民進黨委員很可憐，每天像護航隊一樣，錯的事、沒有是非的事，完全照黨意來實行，這就是過去半年看到的立法院，由於國民黨的團結，才有辦法讓一個一個法案通過。」

朱立倫說，財劃法要修改。新竹縣繳最多稅給中央，創稅最多，但錢都中央收走了；中央現在卻說，最好的辦法就是不用修，地方需要錢，就提計畫跟中央要。財劃法就是要回到地方自治的精神。國民黨已要求財政部最遲在9月提出財劃法修法版本，不要再耍賴。「不要忘了，以前講財劃法要修最大聲的，叫做賴清德，他當台南市長每1年都講，罵得最大聲的就是他；現在我們一定要修，還給新竹縣該有的財源。」

國民黨第三波民主改革－國會改革說明會新竹縣場今天上午假新竹縣政府大禮堂舉辦。（記者廖雪茹攝）

國民黨第三波民主改革－國會改革說明會新竹縣場今天上午假新竹縣政府大禮堂舉辦。（記者廖雪茹攝）

國民黨第三波民主改革－國會改革說明會新竹縣場今天上午假新竹縣政府大禮堂舉辦。（記者廖雪茹攝）

國民黨第三波民主改革－國會改革說明會新竹縣場今天上午假新竹縣政府大禮堂舉辦。（記者廖雪茹攝）

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