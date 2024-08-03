國民黨中央有閉門會議、提早改選黨主席議題？ 朱立倫：沒有這回事

國民黨主席朱立倫回應，場座談會主要是向中央委員說明近來的國會改革，並讓各縣市長在執政上更順暢。 （記者羅國嘉攝）

2024/08/03 15:27

〔記者羅國嘉／基隆報導〕國民黨中央黨部今日召集全體中央委員，召開「2024年中央委員『座談會』」，然而，外傳黨中央有閉門會議，有提早改選黨主席議題？主席朱立倫回應，這是故意製造國民黨困擾，沒有這回事，這場座談會主要是向中央委員說明近來的國會改革，並讓各縣市長在執政上更順暢。

國民黨中央黨部3日上午舉行中央委員座談會，由於黨主席朱立倫3日上午赴基隆市為基隆市長謝國樑宣講，因此會議由國民黨秘書長黃健庭主持，不過針對外傳黨中央有閉門會議，有提早改選黨主席議題，朱立倫指出，這種說法是故意要製造國民黨的困擾。這場座談會就是一場座談會，會中由立法委員謝龍介、王鴻薇、吳宗憲等人，就最近國會改革方案向中央委員進行說明，大家彼此座談，共同討論如何讓國民黨在立院黨團能更有戰力，讓各縣市長在執政上更順暢。

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朱立倫強調，黨中央這場座談會這些都是正面的座談會，就跟4日將於新竹進行的黨務改革座談會都一樣，都是希望國會改革做得更好，跟新竹縣政或者是新竹市政能夠做得更好同樣的一個目的，讓國民黨得到民眾更多肯定。

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