政院指NCC新法待人事案通過再施行 翁曉玲：組織法不需緩衝過渡

立院國民黨團今舉行「毀憲亂政 無賴政府完全不演了！」記者會。（國民黨團提供）

2024/08/02 16:32

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院昨表示，立法院先通過國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，再指定新法施行日。國民黨立委翁曉玲表示，法律授權行政院自行訂定「施行日期」，目的在於讓新法有緩衝過渡時間，但修正的NCC組織法並沒有需要緩衝過渡問題。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，行政院以新法尚未公告施行為由，指派翁柏宗「依法」延任並代理主委。行政院此一作法公然對抗立法院三讀通過且已由總統公布的法令，根本就是玩法弄權、自我擴權，中華民國的行政院竟然低俗到要為了護航翁柏宗不開大門走大路，刻意不公告立法院修正通過的NCC組織法施行日期，可悲至極。

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林思銘表示，對於此次NCC人事案的審查，國民團會更加嚴謹，行政院企圖弱化立法院的審查權利，國民黨團不會因此而降低審查標準。

國民黨立委王鴻薇表示，行政院堅持要讓翁柏宗留下來代理主委，但最早內定NCC主委人選是台灣經濟研究院第四所所長劉柏立，但傳出是親綠媒體大亨指定要翁柏宗擔任NCC主委，難道NCC主委人選，是得經過媒體大亨指定？翁柏宗的代理主委任命，是否也是來自媒體大亨的指示？

王鴻薇警告行政院和NCC，翁柏宗代理主委是違法任命，在他代理主委期間所簽核的政策、任命、法令等公文都屬無效的。王鴻薇說，她會緊盯翁柏宗在代理期間所簽核每一份公文，到底要暗度陳倉什麼？到底要做什麼？絕對不會容忍，也不會讓媒體大亨掌控NCC的意圖得逞。

國民黨立委翁曉玲指出，7月29日立法院將修法公文送到總統府，總統府在7月31日公布施行，該修正案已經在7月31日正式生效。而行政院在總統府公布生效日前一天，函令原NCC副主委翁柏宗代理主委，這就是行政院藐視立法權，藐視立法院三讀通過的法案。

翁曉玲認為，行政院自行解釋「施行日期」，是新任委員到任後，是個非常糟糕、無賴的解釋。法律授權行政院自行訂定「施行日期」，目的在於讓新法有緩衝過渡時間，但修正的NCC組織法並沒有需要緩衝過渡問題。

翁曉玲進一步提出，行政院提出解釋說，過去NCC組織法曾延長生效日期，那是在2022年配合數位發展部成立，NCC必須要將部分業務和人員，移撥到數發部，訂下了3個月延長生效日期，讓兩個單位業務能夠順利銜接。但此次修法內容，根本沒有緩衝期的必要。

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