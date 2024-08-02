基隆綠議長童子瑋感嘆被霸凌 國民黨反酸不需要這麼脆弱敏感

國民黨發言人楊智伃、基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君（由右至左）。（記者林欣漢攝）

2024/08/02 12:53

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫明天（3日）要到基隆宣講力挺基隆市長謝國樑，兩人預計走訪仁愛市場品嚐在地小吃，曾被國民黨點名罷免的民進黨籍議長童子瑋昨表示，「偏偏選在我們家店面隔壁，感覺自己老是被國民黨霸凌」。對此，國民黨發言人楊智伃今日表示，童子瑋把仁愛市場當作私有財產，難道以後進仁愛市場，都要驗有沒有民進黨黨證？還是擔心朱立倫帶媒體到市場，不小心被發現原來前基隆市長林右昌這麼廢，仁愛市場的冷氣是謝國樑德政，難道這些都是童子瑋害怕的嗎？建議罷免團體及童子瑋不需要這麼脆弱、敏感。

楊智伃指出，惡意罷免謝國樑的團體，持續無限上綱的惡意行為令人感到非常悲哀，造謠又跟騷惡罷一條龍，前幾天謝國樑到台鐵與民眾面對面關心市民，可惜被惡意罷免的團體造謠、跟騷，如果影響到台鐵通勤族，那拆樑小組屢次在台鐵的宣傳活動，難道就不影響台鐵？難道又是一次的綠能你不能？吃早餐行程還被跟蹤騷擾，更可能危害到謝國樑人身安全，也難為台鐵、市民及店家。

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對於童子瑋質疑，「就算辦在仁愛市場，四處都可以選，但偏偏選在我們家店面隔壁，感覺自己老是被國民黨霸凌。」楊智伃表示，童子瑋把仁愛市場當作私有財產，難道以後進仁愛市場，都要驗有沒有民進黨黨證？讓市場攤販情何以堪，還是擔心朱立倫帶媒體到市場，不小心被發現原來林右昌這麼廢，仁愛市場的冷氣是謝國樑德政，難道這些都是童子瑋害怕的嗎？

楊智伃建議罷免團體及童子瑋不需要這麼脆弱、敏感，有種去罷免別人，就要經得起市民檢驗及反對的聲音，不要再這麼孩子氣了、不要再犧牲基隆市民的權益。

對於謝國樑到基隆車站向通勤族問候，被民眾檢舉違規，台鐵站務人員也出面勸離。楊智伃強調，謝國樑的所有行程及守護基隆小組都是為了市民朋友而出發，持續為市民朋友發聲，謝國樑去台鐵與通勤族互動的行程充滿善意，沒有要惡意影響民眾，卻被惡意罷免小組雙標及造謠，甚至還跟蹤騷擾謝國樑，不需要把基隆市民想得這麼沒有智慧，大家都能看出這些惡罷行徑。

國民黨立委林沛祥也說，台鐵董事長有說明，是因為有人檢舉，必須過去關心一下，沒有說要趕謝國樑。同樣被趕的話，罷樑團體都站在台鐵門口，台鐵要趕人的話應該一視同仁。

林沛祥表示，在基隆，選舉期間在台鐵前向民眾打招呼，行之有年，現在罷免二階還沒有過，謝國樑、罷免團體要去哪都是他們的自由，反而是基隆人不喜歡被一堆人去打擾，通勤族上下班都很累，每天要通勤2、3小時，他們最不希望遇到的是有一群人去跟他們囉唆，用大聲公說大家好我是某某某，單純一句問候，辛苦了、上班加油，他個人認為就夠了，自己也是這樣子一路走過來的。

林沛祥認為，罷樑團體與其說是行使人民權利，卻變成取笑一個認真做事關懷民眾的政治人物，這不是一件高尚的事，去惡搞政治人物沒有很屌、很得意，若是自己的家人被惡搞，是人一定都會很氣，現在政治兩極化，能了解他們的作為，但一般人的想法會很不甘看到這樣一個人被作弄、霸凌，單純就因為他是不同黨派的市長。

林沛祥強調反對罷免謝國樑，這根本就叫做政治鬥爭、讓人政治死亡的動作。要不然四年一次的選舉來戰，現在全黨打一人，一點都不公平。

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