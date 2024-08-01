傳中共以中斷國共交流要脅藍委拒參加IPAC 陸委會暫不評論

傳中共台辦系統要求國民黨立委不得參加IPAC大會，陸委會發言人梁文傑回應，「我們目前暫時沒有評論」。（記者陳鈺馥攝）

2024/08/01 18:47

相關新聞請見︰

傳中國攔阻藍委出席IPAC 國民黨指未聽聞：盼媒體報導依據事實

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）首度在台北舉辦年會，中國國台辦痛批這是一群「極端反華份子」拼湊而成，聯大2758號決議確認一中原則。最新消息傳出，中共為阻止國民黨立委出席，統戰部和國台辦系統兵分多路，以取消國共兩黨交流做為威脅，遊說藍委不得出席。陸委會對此「暫時沒有評論」，另強調，IPAC大會通過決議，表達聯合國2758號決議不涉及台灣。

請繼續往下閱讀...

中國定調「對中政策跨國議會聯盟」是反中聯盟，為杯葛第一次在台灣舉辦年會，中共不僅威脅外國的國會議員不得參加，在國民黨未公開拒絕出席會議之後，傳出中國台辦系統及統戰部直接對國民黨立委展開遊說，甚至揚言國民黨立委一旦出席，後續國共各層級交流都將中斷。

值得注意的是，中共有別於過去僅透過特定黨團幹部或立委傳達北京指令，這次統戰部和台辦系統全面聯手出招，分別對個別立委進行遊說，採取「複式」反動員，最後國民黨立委均未出席IPAC大會。

中國國台辦發言人陳斌華31日嗆言，所謂的IPAC，是由一群「極端反華份子」拼湊而成，慣於在涉台問題上，挑釁滋事、編造及散播謠言，中國已多次表明反對立場，台灣問題是中國內政，不容許任何外來干涉，而聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則，其權威不容挑戰。

對此，陸委會發言人梁文傑在例行記者會表示，IPAC大會通過一個決議，表達聯合國2758號決議不涉及台灣，也跟台灣政治地位無關，這是白紙黑字寫在聯合國2758號決議。

梁文傑強調，他可以唸一遍聯合國2758號決議，就是「承認中華人民共和國政府的代表，是中國在聯合國組織的唯一合法代表。恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府之代表，為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表，從它在聯合國組織及其一切所屬機構中非法佔據的席位驅逐出去」，上述這個就是聯合國2758號決議。

梁文傑指出，聯合國2758號決議沒有談到台灣，也沒有談到台灣的地位，更沒有談到台灣是屬於中華人民共和國，所以聯合國的決議「白紙黑字是很清楚的」。

傳出中共台辦系統要求國民黨立委不得參加IPAC大會，梁文傑回應，中方有沒有「動員」或是「反動員」參加這個部分，「我們目前暫時沒有評論」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法