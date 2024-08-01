首次開辦離島特考 與地方特考於12月7日起同時舉行

首次開辦離島特考，將與地方特考於12月7日起同時舉行。（考試院提供）

2024/08/01 13:29

〔記者林曉雲／台北報導〕今（113）年首次開辦離島特考，考試院院會今（1）日通過，113年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，將於12月7日起同時舉行。考試院表示，今年是離島特考首次開辦，與地方特考合計暫定需用名額為1749名，並自9月10日開始受理報名，歡迎有志投入地方公共事務，並具備在地人文關懷、認同感及使命感者踴躍報考。

考試院說明，地方特考筆試訂於今年12月7日至9日舉行，分設台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖及金門等14個考區同時舉行，採分區錄取、分區分發方式辦理。

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此外，三等考試公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師類科及四等考試客家事務行政類科第二試口試，則預訂於明（114）年4月12日在台北考區舉行。

考試院進一步說明，為使澎湖縣、金門縣及連江縣的公務人才考選，能符應機關用人及育才需要，自今年起增辦離島特考，並與地方特考同時舉行，由離島三縣依年度任用需求，擇一種考試提報需用名額，且採分區錄取、分區分發方式辦理。

今年首次開辦的離島特考，連江縣政府提報缺額43名，因此設連江縣錄取分發區，第一試筆試訂於12月7日至8日在馬祖考區舉行；第二試口試則預訂於明（114）年3月15日在台北考區舉行。

考試院表示，這2項考試合計暫定需用名額為1749名，其中地方特考三等考試設一般行政等52個類科，暫定需用名額1025名；四等考試設一般行政等46個類科，暫定需用名額681名，合計暫定需用名額1706名；離島特考三等考試設一般行政等12個類科，暫定需用名額23名；四等考試設一般行政等13個類科，暫定需用名額20名，合計暫定需用名額43名，相關資訊將於8月下旬載明於應考須知（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=113200）。

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