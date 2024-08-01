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首頁　>　政治

藍營街頭同步宣講 葉元之稱國會改革非政治法案而是民主法案

國民黨今（1）日啟動全國街頭宣講活動，新北市板橋區由立委葉元之等人主講。（記者黃子暘攝）

國民黨今（1）日啟動全國街頭宣講活動，新北市板橋區由立委葉元之等人主講。（記者黃子暘攝）

2024/08/01 10:23

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨立法院黨團挾人數優勢推動國會擴權法案，憲法法庭已裁定「國會調查權」等6項條文暫停適用，8月6日將進行言詞辯論，國民黨今（1）日啟動全國街頭宣講活動，新北市板橋區由立委葉元之等人主講。葉元之表示，查弊不是要找麻煩，而是希望執政黨不要搞弊案，相關法案都是民主法案，國民黨會持續推動福國利民法案。

板橋區街頭宣講選在慈惠宮旁路口，幾十位支持者駐足聆聽，葉元之、市議員林國春與劉美芳到場宣講。

葉元之說，立院這會期，國民黨團提出許多法案，例如65歲以上長輩免健保費、假牙補助、醫藥品質提升等，現在急診室病房、病床要等很久，就是因為缺護理師，國民黨一直建議民進黨健保點值要提升，綠營說沒錢，卻可以浪費大筆納稅錢，搞出雞蛋、快篩等弊案，這些案件過程都很奇怪，理當要查，查弊不是找麻煩，而是希望執政黨不要搞弊案，國會調查權相關法案不是政治法案，而是民主法案。

葉元之表示，民進黨在野就主張國會改革，執政就想擋法案，原因就是不想被查，否則有什麼好怕的？立委工作本來就是查弊案，板橋有社區收到民進黨抹黑國會改革的黑函，其實綠營就是要搞罷免，他呼籲支持者堅定信心，國會要改革才會進步，國民黨團後續不止會監督政府，還會推很多福國利民法案。

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