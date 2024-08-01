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不捨台灣拳后林郁婷被霸凌 卓冠廷籲台灣人當後盾

「台灣拳后」林郁婷因涉性別爭議，慘遭網路公審。（資料照，記者陳志曲攝）

「台灣拳后」林郁婷因涉性別爭議，慘遭網路公審。（資料照，記者陳志曲攝）

2024/08/01 10:00

〔記者陳奕劭／新北報導〕巴黎奧運拳擊女子57公斤級頭號種子，「台灣拳后」林郁婷賽前因外表氣質，被《哈利波特》系列小說作家JK羅琳（J.K. Rowling）等人質疑性別，攻擊聲浪不斷。新北市卓冠廷表示，她精實的模樣是努力的成果，霸凌不是奧運精神，台灣人要成為林郁婷的後盾。

「台灣拳后」林郁婷成績優秀，卻因外表和性別氣質被質疑，卓冠廷為鶯歌同鄉抱不平，他說，林郁婷出生就登記為女性，身分證字號2開頭，國際奧會早就宣布符合所有檢測，唯一一次存在爭議的檢測更與染色體毫不相干。

卓冠廷說，這幾年認識林郁婷與她媽媽、教練、親友，因多年不懈的訓練，她累積成精實的模樣，這是努力的成果，大家欣賞認真勤奮的精神，應為她在場上帥勁、爆發力十足的表現喝采，她的表現早已是台灣之光。

他呼籲，奧運是世界級好手過招的競技平台，霸凌不是奧運精神，台灣選手是所有人的寶貝，台灣人要成為林郁婷的後盾！

林郁婷將於台灣時間8月2日晚間9時30分，出賽女子拳擊57公斤級16強賽，對戰烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）。

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