大巨蛋要辦國慶晚會 蔣萬安挨批搶快難保不出包

台北市長蔣萬安31日出席第11屆內科千人捐血活動啟動儀式，在活動開始前受訪。（記者張嘉明攝）

2024/07/31 19:43

相關新聞

大巨蛋10月辦國慶晚會 蔣萬安：盼江蕙復出辦演唱會

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安今上午表示，國慶晚會將於大巨蛋舉辦，但市議員認為，消防安全審查尚未通過，就斬釘截鐵說時程，根本是給相關單位壓力，質疑搶快難保未來國慶晚會不出包，也認為應拿出實際報告證明大巨蛋的安全，否則是拿民眾性命當賭注。

請繼續往下閱讀...

台北大巨蛋何時能辦演唱會備受關注，蔣萬安今上午於內湖大港墘公園出席第11屆內科千人捐血活動啟動儀式，他受訪表示，消防安全基金會預計於8月中旬完成各項檢查及演練，市府預計8月底完成審查、10月份國慶晚會將於大巨蛋辦。

民眾黨議員陳宥丞質疑，消防安全中心基金會與遠雄前天至大巨蛋進行實地消防驗證，蔣市長竟立刻斬釘截鐵告訴大家，十月就能辦國慶晚會，第三方公正單位應在沒有壓力及指導棋的狀況下完成檢驗，沒想到蔣市長下指導棋，還給相關單位壓力，甚至先射鏢在畫靶，令人懷疑大巨蛋未來消防安全是真的能夠讓人信賴嗎？

陳宥丞細數大巨蛋過去缺失，包含出現漏水問題，螢幕大小及座椅規劃、無障礙席的交通動線皆需改善，反而看不見蔣市府對遠雄有任何施壓或是有任何行政機關的指導作為，只想雲淡風輕的帶過一切，該解決的卻不立刻解決，難保未來在國慶晚會不出包，他認為演唱會、國慶晚會都該辦，但更該辦的就是眼前應改善事項，不要再懸而未決或做任何拖延。

民進黨議員簡舒培則表示，大巨蛋若要辦非體育賽事，蔣萬安必須告訴大家如何解決逃生避難問題，甚至拿出實際報告資料證明大巨蛋安全，尤其過去逃生避難模擬未依照大型集會跑模擬數據，若拿不出報告證明，就是拿人民性命當賭注。

國民黨議員張斯綱表示，相信第三方公正單位也不會隨隨便便，應相信專業，認為若國慶晚會能辦在大巨蛋是一件好事。

台北市體育局長王泓翔今回應，若消安審查順利通過，沒意外國慶晚會應是大巨蛋首場非體育賽事活動，市府仍會根據屆時送來的計畫書內容舉行跨局處審查會議，國慶晚會屬國家大事，維安、交通審查會更嚴謹，但將加快行政流程，預計送入市府一個月內審查完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法