彰化和美「德美好室」社宅開工 鹿港社宅地點也曝光

彰化和美「德美好室」社宅開工，將提供101戶的居住空間。（國家住都中心提供）

2024/07/31 19:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只租不售的社會住宅來了！國家住宅及都市更新中心今天舉辦彰化縣和美「德美好室」社會住宅開工典禮，預計2027年完工，將提供101戶社宅單位，這也是彰化縣繼彰化市「學士安居」社宅動工後，第2案開工的社宅；而規劃中的鹿港社宅，地點就在鹿東路「富麗大鎮」勞工住宅的對面。

國家住都中心表示，和美「德美好室」社會住宅位於和美鎮和頭路204巷，面積約為606坪，土地由教育部提供，衛福部補助日照中心，總工程經費約6.6億元，均由中央全額投資興建，將打造地上11層、地下3層的大樓，並設置日照中心。

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國家住都中心指出，「德美好室」社宅最早規劃有105戶居住空間，因為基地退縮，留設綠帶與戶外開放空間，未來將提供101戶社宅單位，分別為套房型56戶、2房型36戶與3房型9戶。由於鄰近和美運動公園，也將留設穿廊串連運動公園。

彰化縣政府表示，和美運動公園鄰近社宅，正在進行羽球館、跑道、遊戲區與地下停車場的規劃案，希望結合「德美好室」社宅的打造，提升整體區域的休憩機能。

國家住都中心在彰化縣已有4處社宅決標，合計556戶。包括興建中的彰化市「學士安居」275戶、今天開工的和美「德美好室」101戶，以及預計今年第4季開工的員林市「靜修好室A」、「靜修好室B」180戶。而「溪湖好室」預計近期招標，鹿港「東昇好室」則在規劃中，預定地就在鹿港鎮鹿東路「富麗大鎮」勞工住宅對面、打鐵厝產業園區南側。

縣議員賴清美表示，和美鄉親都很開心社會住宅開始動工了，希望更多地方都興建社宅，造福地方。

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