原轉會完成階段性任務 總統府：行政院接手政策執行

總統府發言人郭雅慧。（資料照）

2024/07/31 18:58

〔記者陳昀／台北報導〕總統府發言人郭雅慧今表示，總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會作為政府與原住民族溝通對話的平台，已完成階段性任務；但語言文化、深化自治、原鄉建設及族人權益保障等相關工作不會就此停止，後續將由行政院原住民族基本法推動會，在原轉會8年累積的成果基礎上，持續深化、推動原住民希望工程。

郭雅慧說明，原轉會自2016年底展開運作，迄今年5月止，歷經3屆，共召開21次委員會議，協助政府逐步推動原住民族歷史正義及轉型正義工作。迄今已還原許多被忽略的歷史真相，也累積豐碩的社會溝通成果，包括逐步落實原住民族土地正義、推動原住民族語言正式成為國家語言、制定原住民族健康照護政策、建立原民多元史觀並納入學校教育體系、完成蘭嶼核廢料貯存場真相調查與補償、促使修正礦業法並加入諮商同意機制等，都有具體進展，且各項政策方針已朝正確方向前進。

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郭雅慧進一步表示，考量轉型正義工程已回歸權責機關推動，原轉會也已達成政策目標，而第3屆原轉會委員在任期屆滿時，期待用適當形式銜接，因此總統已請行政院長卓榮泰秉持「族群主流化」思維，運用行政院原推會的跨部會機制，接手政策執行，持續推動原住民希望工程。

她說，賴清德總統期盼政府除了進行保障、促進原住民權益的各項工作外，更高的目標是要尊重、肯定原住民族，讓台灣這塊土地上各個族群都能平等、自在的生活，讓台灣社會邁向和解共榮的目標。

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