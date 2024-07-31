中南部民代關切凱米後續處置 賴清德：請卓揆化被動為主動

凱米颱風來襲造成全國災損，總統暨民進黨主席賴清德表示，會請行政院長卓榮泰化被動為主動，徵詢各地方政府及民意代表的意見，執行治水計畫。（資料照）

2024/07/31 17:08

〔記者陳昀／台北報導〕上週凱米颱風來襲造成全國災損，民進黨今召開中執會，多位中南部黨公職就後續處置提出意見，總統暨民進黨主席賴清德回應，他會請行政院長卓榮泰化被動為主動，徵詢各地方政府及民意代表的意見，執行治水計畫，這也凸顯極端氣候下強化社會韌性的重要性，就能第一時間妥善因應突發災害。

賴清德指出，凱米颱風造成全國超過1萬5千起災情，農業產物及民間設施損失目前累計超過數十億元；颱風造成影響後，當時正執行「漢光演習」的國軍立即轉為救災任務，全力守護國人生命財產安全，中央政府各部會也在各地方政府及黨公職配合之下，連日兵分多路勘災，掌握第一線的狀況。

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賴清德表示，行政院已宣布賑災從速、從寬、從優，希望在中央地方全力合作下，讓民眾生活盡早恢復日常、降低災損。賴也請黨公職協助受災民眾申請各項補助，並宣傳中央的紓困政策，讓更多有需要的人可以申請、獲得幫助。

賴清德說，這次災情也顯示，在極端氣候下強化社會韌性的重要性，我們要擁有更強大、有彈性的救災體制，也要有能夠抵抗天災地變的基礎關鍵設施。社會韌性的重要性，是要在平時就準備就緒、從各個層面強化台灣的體質，就不會畏懼任何突如其來的災害，也有能力第一時間妥善因應。

來自台南的中常委王定宇建議，現行僅補助泡水車「修車」費用、建議將換車也納入補助；中常委陳亭妃提及農漁牧業災損補助的標準、程序應一致，並評估依照物價波動調升；中常委林俊憲提及，補償措施應一切從簡；台南市長黃偉哲也希望農漁牧業的補助在認定標準能更一致。

來自高雄的中常委邱志偉提及，高雄在前瞻的治水防洪預算已執行完畢，單靠地方政府預算恐有不足，期盼中央支持；中執委林岱樺建議，除了提供補助外，希望能提供工廠、服務業及民宅無息或低利貸款。另雲林中常委蘇治芬也提及，政府除了災損補償外，要提供產業升級輔導。

針對眾多中常委、中執委在會中的建議，賴清德回應，謝謝大家的反應，並提供相關書面資料，他會請行政院長卓榮泰「化被動為主動」，主動徵詢各地縣市政府、民代意見，研商進一步的治水藍圖，主動執行關鍵計畫。

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