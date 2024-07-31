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李正皓告發高虹安用市府公費為自己打官司 代理新竹市長邱臣遠回應了

李正皓告發高虹安用市府公費為自己打官司。（圖取自臉書）

李正皓告發高虹安用市府公費為自己打官司。（圖取自臉書）

2024/07/31 13:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕政治評論員李正皓指控，去年他踢爆高虹安寡婦樓與竹市民主段都更相關情事，結果他今年收到民事求償訴狀時，原告竟是新竹市政府，質疑高虹安利用市府資源聘用律師幫自己打官司，涉犯圖利罪，今委託律師向新竹地檢署遞狀告發。

對此，竹市代理市長邱臣遠表示，市長本就是市政府的法定代表人，不論在任何法定程序中，不管是原告或被告，市長身為新竹市政府的法定代理人，各地方政府或是過去的市府團隊，對於涉及妨害名譽的提告，皆依此原則處理。至於特定名嘴如何行使其司法權益，市府予以尊重，但社會自有公評。

當被問到2026年有沒有想要參選新竹市的意願，邱臣遠表示，現階段最重要的就是將高虹安過去的新竹市政，不管是在競選的時候提出的政見，甚至是任內已經落實對市民有感的政績，都能夠具體落實的延續跟執行下去，這才是最重要的，對於他個人而言，現階段就是專心市政認真工作，積極回應廣大新竹市民的期待，這才是最重要的事情。

至於網上募資拍影片聲援高虹安一事，邱臣遠表示有看到相關訊息，並表示非常多新竹市民支持高虹安。他說對於新竹市政府來說，市政的推動絕對不會延宕，更不會停擺，會有效延續、落實執行施政願景跟藍圖，想這才是現階段市府團隊最重要的工作，昨天他也在市務會議中明確指示，各局處務必要積極回應民意，延續過去市民有感的施政藍圖。

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