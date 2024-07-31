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黃復興組改 朱立倫喊話：把所有退伍軍人拉回國民黨

國民黨主席朱立倫31日出席國民黨退伍軍人委員會大會，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

國民黨主席朱立倫31日出席國民黨退伍軍人委員會大會，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

2024/07/31 11:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨組改把黃復興黨部調整為「退伍軍人工作委員會」，該黨主席朱立倫今日上午出席「中國國民黨退伍軍人工作委員會成立大會」致詞時表示，「黃復興」是大家共同的代號，會永續下去，而且這次組改是擴大黃復興的精神，可長可久、可大可遠，他並要求所幹部要努力拉回過去沒有加入國民黨，未回歸藍營大家庭的退伍軍人，透過各種同學會、校友會與社團，將這些人重新納入黃復興團隊。

朱立倫表示，國軍是中華民國的守護者，所有退伍軍人過去在軍校、部隊用生命捍衛中華民國，是社會上最愛國、最認真打拚的中堅分子，而國民黨是創建中華民國的政黨。

朱立倫強調，今天國民黨做為重新再造的新時代政黨，要與時俱進，在各地方讓黃復興精神繼續深耕擴大，過去各地的組織已經在重新調整，黃復興各地的精英骨幹與縣市黨部要整合在一起，所有過去的黃復興同志幹部不但會延續，也要擴大服務。

此外，朱立倫感謝黃復興的基層同志與過去各縣市黃復興黨部主委、執行長、幹事長的辛勞，他並宣布已聘請前黃復興黨部主委季麟連為國民黨中評會主席團主席，以感謝季麟連過去對國民黨的貢獻，並感謝國民黨組發會副主委、退伍軍人工作委員會副主委張大鈞在黃復興黨部轉型過程的辛勞。

朱立倫說，國民黨各縣市的退伍軍人服務組要加強服務，退伍軍人工作委員會也要在各縣市逐一成立，他強調，這是過去黃復興黨部的轉型工作，並感謝擔任退伍軍人工作委員會主委的國民黨軍系不分區立委陳永康以及擔任各縣市黨部副主委的昔日各地黃復興黨部主委們的努力。

朱立倫還說，陳永康過去擔任海軍司令、國防大學校長、國防部副部長等職務受到肯定，呼籲大家一起協助讓各縣市退伍軍人工作委員會、退伍軍人部可以做得更好，並把所有民間社團、校友會的退伍軍人重新拉回到國民黨的大家庭，只要大家團結一心，一定可以擴大國民黨的效益與影響，讓黃復興的影響力持續下去。

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