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讚快艇案「正面指標」 陳玉珍：中客赴金門觀光指日可待

國民黨立委陳玉珍（右）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪。（翻攝直播）

國民黨立委陳玉珍（右）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪。（翻攝直播）

2024/07/31 10:39

〔記者林欣漢／台北報導〕中國三無快艇2月越界金門海域翻覆案昨協商達成共識，國民黨立委陳玉珍今（31）日受訪表示，快艇事件是正面指標，接下來滯留中國的胡姓釣客8月將返台，被扣的澎湖籍「大進滿八八號」漁船交涉應該也會順利進行，另外，中國觀光客赴金門觀光，中方已有允諾，「指日可待」。

陳玉珍今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，2月發生快艇事件後，雙方經歷15次會談，遺憾沒達到好結果，甚至有點不歡而散，4、5月也談過幾次但沒有結果，幸好後來出現轉折，雙方願意以人道主義為優先，讓亡者能魂歸故里、入土為安的想法來溝通，慶幸最後有圓滿的結局。

陳玉珍指出，金門事件兩岸官方都有壓力，民間都有強烈的「鷹派」聲音，但也有很多期望兩岸和平的「鴿派」人士在中間穿梭努力，這個結果是正面的，現在也確定金門胡姓釣客能於8月返台。

陳玉珍表示，8月她將就任國民黨金門縣黨部主委，2日至5日將赴日參訪，之後會與家屬到福建泉州接回胡姓釣客，並感謝對方的援救，雖然因為「兩岸的政治大環境因素」無法及時回來，但過程中對方也是妥善照顧，「把釣客救上來這件事，也是萬分感謝」。

另外，「大進滿八八號」部分，陳玉珍表示，有跟澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全進行討論，應該也會順利進行；中國觀光客赴金門觀光也可以正面期待，「指日可待」，已經在做相關溝通，中方已有允諾。

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