國會擴權法案釋憲 在野言詞辯論答辯書狀完成明送司法院

國民黨立委翁曉玲（右）接受《POP大國民》羅旺哲（左）專訪。（翻攝直播）

2024/07/30 21:14

〔記者林欣漢／台北報導〕國會職權修法釋憲案，憲法法庭訂8月6日言詞辯論，身為立法院代表的國民黨立委吳宗憲、翁曉玲，及民眾黨立委黃國昌、參與訴訟的3位律師，近日積極備戰答辯策略，翁曉玲今日表示，已經完成相關答辯書狀，明天將送到司法院。

黃國昌也在昨晚的直播中提到，言詞辯論的狀紙已經都寫完了，他並預告，下週一晚上，新北市長侯友宜邀請所有跟新北市有關的立委，到市府會面討論新北市市政建設，他雖然是不分區立委，但民眾黨給他的責任區是新北市，他也一直在關心、持續密切的推動及監督新北市的市政建設，會是一場有意義的會面，他會出席。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲今日接受《POP大國民》羅旺哲專訪表示，這段時間都在整理資料、寫書狀，颱風天也都窩在家裡準備，寫出書狀後也有與吳宗憲、黃國昌互相討論，避免有重複或矛盾的情況，昨天下午也為此開會3小時，從3點討論到6點，每個人都寫了2、30頁，有點像讀書會，把彼此的重點內容向其他訴訟代理人說明，團隊彼此合作及磨合。

翁曉玲認為，上次大法官的暫時處分裁定，就看出大法官已經有心證，在幫總統府、行政院找理由，好像大法官變成他們的訴訟代理人，有經驗的法律學者一看就知道。當下會覺得他們為何都不問法律專業的問題，提問的問題也像是在幫總統府、行政院、民進黨團設計的，令人感到遺憾。

憲法法庭本月19日裁定立院職權行使法的「國會調查權」、「總統國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權」、「聽證會」等條文加上刑法藐視國會罪，以上6項條文因違反權力分立原則、侵害人民隱私權之虞，即日起至本案訴訟裁判前均停止適用。

本案釋憲訴訟方面，釋憲法庭將民進黨團51位立委、行政院、總統賴清德、監察院等4個行政機關聲請案合併審理，定8月6日上午9時起至下午5時進行全天的言詞辯論；依規定，將於3個月內宣示裁判，必要時得延長2個月。不過，考量許宗力等7位大法官將於10月底卸任，擬加速審理，由此屆15位大法官最遲於10月底前做出裁判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法