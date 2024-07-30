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台灣正式加入IPAC 總統府籲國內各政黨共同參與

總統賴清德今日下午於IPAC峰會致詞表示，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」。（IPAC提供）

總統賴清德今日下午於IPAC峰會致詞表示，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」。（IPAC提供）

2024/07/30 20:23

〔記者陳昀／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今通過決議，反對中國不當曲解《聯合國大會第2758號決議》以限縮台灣國際空間，台灣也正式成為會員國。總統府發言人李問晚間表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，不畏打壓，以具體行動表達對台灣的支持，也呼籲國內各政黨應將國家安全置於政黨利益之前，共同參與重要跨國平台。

IPAC今天通過決議（Model Resolution on 2758）指出，對於中國政府曲解聯大2758決議，並與「一中原則」不當連結，IPAC表示遺憾，1971年聯大2758決議原文中，並未提及台灣、更未承認中華人民共和國對台灣擁有主權，也未阻止台灣參與國際組織，IPAC未來將支持台灣有意義參與聯合國相關國際組織，並且在各國國會推動這項決議。

李問表示，感謝IPAC各國成員不畏打壓，在備受威脅與施壓的情況下，不遠千里來到台灣，堅定為台灣發聲，讓台灣社會感受到「德不孤，必有鄰」，也感謝IPAC今年特別在台北舉行「台灣講座」，以專題報告形式就「聯大第2758號決議」，以及「兩岸穩定對全球經濟之重要性」兩項重要議題討論，後者呼應IPAC今年啟動的「MIST行動計畫」，呼籲各國研析台海衝突帶來的經濟衝擊，更突顯台灣對全球繁榮不可或缺。

另外，今天台灣正式成為IPAC會員國，李問表示，恭喜立委范雲、陳昭姿成為IPAC台灣共同主席，面對威權主義擴張的威脅，國內各政黨應不分黨派，將國家安全置於政黨利益之前，共同與民主國家國際友人合作，並且共同參與「國會外交」重要的跨國平台。

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