中國「翻船案」慰問金150萬人民幣？ 陸委會：非公務預算

金門漁船案，陸委會主委邱垂正30日召開記者會說明。（記者王藝菘攝）

2024/07/30 20:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國快艇在金門海域翻覆釀2死，兩岸今日協商取得共識，將2名船員遺體和船隻送回中國，傳我方給罹難者家屬，每人150萬人民幣的撫慰金。陸委會主委邱垂正今日表示，給家屬的慰問金，純粹是「人道關懷」，不是公務預算支出。

邱垂正指出，給付給家屬人道關懷的慰問金，純粹是基於「人道關懷」，不涉及司法調查的進度與結果。這個撫慰金的來源，不是公務預算，是由關心兩岸互動的企業家及熱心人士提供善款，「他們不願意公開姓名及金額，我們也尊重他們的意願」。

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關於協商共識內容及落款人是誰？邱垂正回應，雙方同意協商文本不公開，但雙方會配合落實協商內容。基於協商共識及充分尊重家屬意願，媒體報導的公祭、遺體及船隻返還等，這些都是協商共識的一部分。

此外，關於今日協商是否談及金門胡姓釣客及澎湖籍「大進滿88號」漁船返台事宜？邱垂正回應，關於胡姓釣客一事，陸委會已多次表達，中方應該盡速、無條件送返。

邱垂正說，「大進滿88號」漁船一事，陸委會已經委託海基會去函中方，洽請對岸主管部門，在釐清案情並完成相關處置後，盡速依有關規定和程序，釋放我方人船，並確保人員的平安。

邱垂正談及，以胡姓釣客為例，是因為天候因素迷航，船隻失去引擎，以至於越界到對岸去，最近凱米颱風來襲，也是因為天候因素，也造成台灣周遭海域有一些船隻擱淺，其中部分是中國籍船員。

邱垂正強調，至少有11名中國籍船員獲救及獲得安置，我方是等到天候穩定之後，陸續協助這些船員回到中國或是工作地點，「我想兩岸的相互及時救援，不應該附帶條件」。

媒體問及，陸委會副主委梁文傑在金門受訪稱，本次協商定位是「當事人對當事人」。政府對這次協商的定位「官方對官方」或「官方對民間」？邱垂正說，金門事件善後處理是由雙方「當事人」進行溝通，秉持務實、理性、誠意的態度，雙方參與成員從2月迄今都維持一致。

關於中方派出代表是泉州台港澳辦副主任李朝暉，是否為「某種變相」官方之間的互動？邱垂正說，「我們不想過度解釋了」！但官方主導的協商，對整體國家安全、民眾福祉與權益才有充分保障，有能力加以保障和維護，這是政府職責，「這一件當然也是一樣」。

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