快艇案兩岸協商取得共識 陸委會：證明「惡性撞船」說法非障礙

金門漁船案，陸委會主委邱垂正30日召開記者會說明。（記者王藝菘攝）

2024/07/30 19:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國快艇在金門海域翻覆釀2死，兩岸代表今日在金門取得協商共識。陸委會主委邱垂正今日表示，中方過去有「惡性撞船」說法，今天能達成共識，就證明這不是雙方協商的障礙。基本上，雙方釋出善意，用誠意不斷努力化解歧見，共同用善意理解，才能達成共識。

今年2月14日，中國一艘快艇在金門水域越界，遭海巡人員追緝拒檢翻覆，2名船員不幸落海身亡。由檢方調查報告尚未出爐，為何海巡署先向家屬道歉？邱垂正在陸委會記者會指出，我方始終堅持事情真相及責任歸屬，應交由司法機關調查。「我們相信雙方的協商過程，以及今天達成的共識，對於司法調查的進展，提供了一個正面和實質程度的幫助」。

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邱垂正說，台灣是一個民主法治社會，司法機關獨立審判，今天整個協商的過程，司法機關也幫了很多忙，包括司法機關同意將遺體、船隻返還，「我們尊重，並相信司法機關一定會在合法的情形，跟司法程序下做出妥適的處理」。

媒體問及，中國國台辦先前定調是「惡性撞船事件」，今日協商能達成共識，中方是否有所退讓？促成此事轉折？邱垂正回應，中方過去有一些惡性撞船的說法，今天能夠達成共識，就證明這不是雙方協商的一個障礙。

邱垂正表示，今天能夠達成共識，基本上是雙方釋出善意，用誠意化解歧見，共同用善意理解，然後持續努力才有達成共識的可能，「我們對此感到肯定與感謝」。

邱垂正進一步說，兩岸從2月協商以來，海巡署已與中方建立處理本案的聯繫窗口，並持續進行意見交換，透過這個過程，雙方距離逐步拉近，也相互理解彼此的堅持和需要。這次能夠完成協商，相信是雙方展現善意與智慧，以及積極努力的成果，才讓此事圓滿處理。

邱垂正提到，兩岸互動30餘年來，不管互動氣氛如何跌宕，為了妥善解決兩岸人民往來所衍生的事情和問題，雙方一直透過各種不同方法和模式，進行意見的溝通及交換。

他強調，不管外界稱它是「兩岸兩會模式」、「金門模式」、「澳門模式」事務性協商、「小兩會」等，所有重點都在於是政府主導，「官方才具有公權力」，才能維護國家安全及民眾的福祉，才有能力務實解決民眾的問題，這是政府存在目的和價值。並提及，以前在陳水扁總統時代，有所謂「澳門模式」，就是「政府主導、民間協助」，若外界這樣定調，「我們尊重」。

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