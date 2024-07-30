柯文哲認京華城「圖利但不違法」 民進黨：主張圖利除罪化？

民進黨發言人韓瑩痛斥，圖利就是犯罪，如果這不是貪污，那什麼才是貪污？難道民眾黨主張圖利除罪化？（資料照）

2024/07/30 18:38

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席柯文哲今在網路節目專訪談及京華城案時表示「對啦圖利，但哪個地方不合法？」引發譁然。民進黨晚間痛斥，圖利就是犯罪，如果這不是貪污，那什麼才是貪污？難道民眾黨主張圖利除罪化？柯再度將賴總統比喻為納粹希特勒，利用威權心態製造社會對立，更是不應該。

民進黨發言人韓瑩表示，國民黨新竹縣長楊文科日前因涉貪被訴，民眾黨立委黃國昌就曾公開稱「圖利不是貪污」，如今柯文哲完全是在附和黃的說法、玩文字遊戲，貪污治罪條例明定圖利罪的構成要件包含「明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益」，這就是犯罪，如果這不是貪污，那什麼才是貪污？難道民眾黨主張「圖利除罪化」嗎？

請繼續往下閱讀...

韓瑩進一步指出，柯文哲各種荒腔走板的言論，甚至將總統賴清德比喻為納粹希特勒，作為一個民主社會的政治人物，柯不該利用這種威權心態製造社會對立，柯自己過去曾五度「稱帝」，根深蒂固的威權心態才令人不可思議。

最後韓瑩也提醒柯文哲及民眾黨，媒體最新公布民調顯示，民眾對於民眾黨反感度已逼近5成，已達民進黨創黨以來的低點，顯示人民已對柯文哲頻頻胡言亂語感到厭煩、甚至厭惡，呼籲柯文哲回頭是岸，謹言慎行，小心「主席一張嘴、全黨慘跳水」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法