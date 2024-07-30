中方不再認為台灣惡意撞船？ 梁文傑：雙方努力拉近認知才有進展

陸委會副主委梁文傑被媒體問及「0214」事件是否不再被中方認為是台灣惡意撞船？梁文傑說，雙方不斷努力拉近彼此認知才有進展。（記者吳正庭攝）

2024/07/30 18:14

〔記者吳正庭／金門報導〕中國快艇越界金門海域翻覆案善後協商今天圓滿落幕，被媒體問及「0214」事件是否不再被中方認為是台灣惡意撞船事件？陸委會副主委梁文傑說，由於雙方不斷溝通，不斷努力拉近彼此的認知，才會有所進展。

雙方第16次協商在金門金湖飯店舉行，1小時後，雙方代表出面，均表示達成共識，但對於「共識」的內容有哪些？梁文傑說，共識內容「就是今天看到我們做的一切」，就是遺體歸還及船隻歸還。

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有媒體問及中方是否已不再認為此事件是台灣「惡意撞船事件」？對此，梁文傑並未正面答覆，他說，此事一開始雙方都會有不同看法，經過這段期間互相溝通，目前會有這樣結果，算是比較圓滿的結局；他說，關鍵還是在於這段時間，大家不斷努力，拉近彼此認知，才會有一些進展。

被媒體問及海巡署長張忠龍的道歉是否是中方要求？梁文傑說，海巡署長講的話，從事件一開始到現在，海巡署立場都一樣，海巡署對於沒帶密錄器，所以造成這段時間大家對這事情的原因等等，有點不同看法，因此對這個表示歉意，這對家屬畢竟是一個意外事故，雖然海巡是正當執法，但對於意外事情，還是要表示關懷，海巡署態度從事件開始都是一貫的態度。

此外，對於澎湖漁船大進滿88號及金門胡姓釣客後續發展如何？梁文傑說，當然希望能盡速落幕，但事件畢竟不同，還是希望胡姓釣客能盡快回來；大進滿88號等中方相關程序進行完畢後，也希望能盡快回來。

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