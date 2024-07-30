黃智賢曝關鍵法條 再批法官對高虹安根本輕判！

高虹安涉貪一審被判7年4個月、市長停職不給薪，並褫奪公權4年。（資料照）

2024/07/30 18:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月，市長停職不給薪，並褫奪公權4年，民眾黨包括黨主席柯文哲、立委張啓楷及部份支持者都幫高虹安喊冤。對此，昨天（29日）跳出來譏諷司法「不公」，對高虹安犯行太縱容的名嘴黃智賢，今天（30日）再開砲，直言法官對高虹安根本是輕判！

黃智賢今天在臉書發文表示，有人為高虹安喊冤，說高虹安被重判，為何前總統陳水扁和民進黨貪汙都沒事？黃智賢直言，「陳水扁貪污累累，也都起訴。但多數案件是因為陳水扁裝病跟吳淑珍身體狀況，所以審判中斷。違法幫陳水扁裝病的人，是當時的台大醫生柯文哲；給陳水扁皇帝監獄待遇的，把陳水扁從監獄保外就醫，都是馬英九。這也是我一直批評馬英九的原因之一。」

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至於「民進黨貪汙都沒事」一說，黃智賢提起前北市議員童仲彥涉詐取助理費近5萬元，一審被判刑7年6月，二審判3年10月。此外還有前立委陳賴素美、新北市議員周雅玲，「民進黨兩個輕判的民代，主要是因為調查階段就認罪，還錢，所貪污的錢，也沒有私用，所以經過2次減刑，但我也認為太過輕判。」

她還舉其他過去也因貪汙被查辦，最後不用坐牢的案例，「新黨吳成典因為當初檢調辦案，取證跟程序有違法問題證據力有問題，而且吳成典沒有公款私用，所以吳成典被判無罪。新黨潘懷宗被輕判緩刑不用坐牢，也是因為一開始就認罪，交回犯罪所得。依法就會被減刑2次，最後獲得緩刑不用坐牢。」

黃智賢表示，連國民黨立委吳宗憲都說，貪污治罪條例，這一條的刑期就是起碼7年以上，所以判7年4個月，根本不是重判，而是輕判，「很多幫高虹安喊冤的人，當初竟然也是幫陳水扁喊冤的人，有趣吧。當初為了捍衛陳水扁貪污，罵我。現在為了捍衛高虹安貪污，居然罵我是民進黨側翼。」

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