IPAC峰會三黨獨缺國民黨 林楚茵批：一直在扯台灣後腿

民進黨多位委員共同參與IPAC年度峰會，總統賴清德（左四）也親自出席致詞，感謝大家力挺台灣，一起對抗中國威脅。 （林楚茵國會辦公室提供）

2024/07/30 16:47

〔記者謝君臨／台北報導〕對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會今天在台北舉行，這是IPAC首度來到非會員國的台灣舉辦，也是史上最大規模的抗中訪團。民進黨立委林楚茵表示，這次議程以「台海和平與穩定」為主軸，位處抗中第一線的台灣應是最適合加入IPAC的會員國之一，卻因國民黨阻撓無法入會，該黨今也未出席峰會，一直在扯台灣後腿。

林楚茵表示，IPAC從2020年成立以來，首次來台舉辦，她與同黨立委王定宇、范雲、陳培瑜、洪申翰、吳沛憶、莊瑞雄、陳冠廷，以及張雅琳等多位委員，一起參加這項年度盛會，總統賴清德也親自出席致詞，感謝大家力挺台灣，一起對抗中國威脅。

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她說，位處抗中第一線的台灣應是最適合加入IPAC的會員國之一，然而因為入會條件需要國會主要政黨取得共識，國民黨的阻撓導致台灣遲遲無法入會。這次峰會移師台灣舉行，無奈國會三黨仍獨缺一直在扯台灣後腿的國民黨沒出席。

林楚茵指出，這次議程以「台海和平與穩定」作為主軸，中國對台灣的惡意已是人盡皆知，其滲透無所不用其極，就連日本華商總會在東京舉辦的「台灣祭」，都出現攤商將「台」字的「口」變成中國五星旗的統戰痕跡；這種刻意模糊台灣意象，並強化台灣與中國連結的做法充滿惡意。

她表示，針對上述事件，外交部刻正調查中，已要求駐日館處未來擔任各項活動後援單位時，應確實於事前掌握相關活動及文宣內容。

林楚茵認為，沒有經費贊助不表示可以便宜行事，掛上駐日代表處的名號就是代表台灣，授權掛名就像在背書這是台灣認可的活動。若出現類似中國吃台灣豆腐的內容，就是向國際傳達錯誤訊息，不論是否為友台活動，都應嚴防中國滲透。

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