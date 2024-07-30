5軍職教師退伍疑遭阻 國防大學：將在8/16完成退伍申請

民進黨立委林岱樺29日舉行記者會指稱，5軍職教師退伍疑遭阻。（資料照）

2024/07/30 13:16

〔記者吳哲宇／台北報導〕近期國防大學五名軍職教師因申請退伍遲未獲同意，疑遭阻礙，民進黨立委林岱樺昨日舉行記者會表示，這五名教師皆符合「陸海空軍軍官士官服役條例」中申請志願退伍的條件，但屢屢受到行政程序的阻礙，導致退伍時程顯著延宕。對此國防大學理工學院副院長李永隆上校表示，五位教師將於8月16日完成退伍申請。

國防部今日召開「113年空軍營區開放活動」，媒體詢問昨日民進黨立委林岱樺舉行記者會關切議題，國防大學理工學院副院長李永隆上校表示，這五位教師是理工學院共同打拚奮鬥，培養國防科技人才的好夥伴，也是國家投注相關資源培育獲得的國防高科技人才。

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李永隆說，鑑於五位教師是國防大學的重要人才資源，考量學生受教權以及教學能量的維持，院長和校長都多次極力慰留，但五位教師仍表達退伍意願，並考量兩位教師有實際照顧家屬需求，已同意退伍申請。另三位教師在完成相關教學及研究規劃交接後，並考量退伍程序及時程，皆同意8月16日完成退伍申請。

資源司人力資源處處長成家騏少將補充，考量全案涉及全國軍服役年限及經管發展，對於相關改進措施，目前尚在審慎評估；若辦理提早退伍或未服滿應服役年限應辦理賠償。

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