外交部酒會歡迎IPAC 輪值團長卡迪克籲中國停止侵略性軍事行動

外交部政務次長田中光（右）與IPAC輪值團長卡迪克（左）合影。（外交部提供）

2024/07/30 11:33

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部政務次長田中光29日晚間代表外交部主持酒會，誠摯歡迎「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）國會議員來台參與年會，並感謝IPAC堅定捍衛台海和平，反對任一方單方面改變台海現狀。IPAC輪值團長、法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）表示，中國於7月1日通過懲治台獨相關法令，嚴重違反聯合國所揭櫫的人權精神，盼中國秉持奧運精神，停止其不負責任且具侵略性的軍事行動。

田中光致詞時表示，台灣處於中國威脅的最前線，近年中國持續以法律戰、網路攻擊、錯假資訊等混合戰，嚴重威脅台灣安全並試圖改變兩岸現狀，多年來，中國透過扭曲聯大第2758號決議，將其內容與「一中原則」不當掛勾，將台灣解讀為中國內部問題，誠盼民主夥伴正視中國，以合理化其侵略行為的手段。

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田中光續稱，自2020年成立以來，IPAC在提升公眾對中國警覺的意識，與對抗中國破壞國際秩序等功不可沒，感謝IPAC積極呼籲包括G7和G20成員國支持民主台灣，包括關切台海安全穩定，譴責中國在台灣周邊的軍事演習，強調與台灣緊密合作的重要性，以應對中國經濟脅迫，並推動台灣有意義參與國際組織。

田中光也以馬拉松夥伴結伴而行終能抵達終點為例，說明IPAC及民主國家攜手共同捍衛以規則為基礎國際秩序的重要性。

IPAC輪值團長、法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克致詞表示，本次已是他第4次來台，幾年前，「台灣-法國國會友好協會」（France-Taiwan friendship group）僅20人，現已增加至63人，可見台法關係卓越提升，本屆IPAC年會適逢巴黎奧運期間，與此同時，中國於7月1日通過懲治台獨相關法令，嚴重違反聯合國所揭櫫的人權精神，盼中國秉持奧運精神，停止其不負責任且具侵略性的軍事行動，並尊重任何經過台灣海峽及南海行駛自由航行權的船隻，以維區域及兩岸和平及穩定。

酒會與會賓客包括IPAC國會議員、駐台使節及我方官員逾百人參加，場面溫馨隆重且充滿活力。外交部並特別安排融合原住民特色及流行歌曲A Capella（無伴奏合唱）音樂文化表演，展現台灣文化的活力與底蘊。賓客彼此互動熱絡，展現台灣與理念相近國日趨緊密的關係以及深刻友誼。

IPAC輪值團長、法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）在酒會中致詞。（外交部提供）

外交部政務次長田中光主持IPAC歡迎酒會，場面隆重盛大。（外交部提供）

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