國防大學5教授申請退伍遭延宕 立委林岱樺籲保障軍中人權

國防大學五名軍職教師申請退伍遭遇阻礙，立法委員林岱樺29日陪同陳情人召開記者會，呼籲國防大學應尊重每位軍職教師依法申請退伍的權利，並保障其工作權及個人相關權益。（記者朱沛雄攝）

2024/07/29 16:22

〔記者林欣漢／台北報導〕國防大學理工學院傳出有5位軍職教授符合報退條件，並在上半年提出退伍申請，但至今尚未核准，被質疑是校方阻撓退伍。民進黨立委林岱樺今日下午召開記者會表示，國防大學應尊重每位軍職教師依法申請志願退伍的權利，並保障其工作權及個人相關權益。

國防大學日前表示，學校考量國防科技人才培養不易，且理工學院師資不足，校長親自約見慰留，惟當事人已無續留理工學院任教意願。

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林岱樺指出，這5名教師在申請退伍後，原本預期能夠順利完成手續，並進行未來的職業規劃。然而長時間的等待與不確定性使他們感到無奈與焦慮。甚至有傳聞稱，為了能夠順利退伍，他們被迫簽下放棄退伍後至其他學校擔任教職的文件。

林岱樺表示，這情況已嚴重剝奪了個人的職業選擇權，並對軍中強調人權保障的理念產生質疑。她提及，當事人家屬已透過多種管道反映情況，然國防大學迄今仍以拖延及制度漏洞處理此事，這已嚴重侵害當事人依憲法享有的工作權保障。

林岱樺強調，國防大學應尊重每位軍職教師依法申請志願退伍的權利，並保障其工作權及個人相關權益。軍中人權的保障不僅是法律的要求，更是對每位軍人基本尊嚴的尊重。此次事件凸顯了軍中在行政管理上亟需改進的必要性，以確保每位軍職人員的權益得到妥善保障。

律師黃竣陽表示，軍人依法申請志願退伍卻受到相關機關蓄意延宕的問題，涉及依法行政的原則。倘若相關機關均可透過未附理由的方式刻意刁難退伍程序，將使掌握准駁退伍權利之人凌駕於法律之上，這與軍中重視人權保障的理念背道而馳。隨著越來越多軍人申請志願退伍，未來勢必將面臨類似困境。呼籲政府和相關機構重視此法律問題，確保每位軍人在保衛國家的同時，自身的退伍權益也能受到同等保障。

林岱樺進一步指出，國防部放任國防大學專斷行事，不僅無法穩定國家內部秩序，更可能損害國軍的形象與信譽，將「以國家為己任」的忠誠形象置於險境。退伍軍人是國家的英雄，他們為國家奉獻了青春與力量，理應得到應有的尊重與支持。然而，許多軍人在申請退伍時遭遇延誤，不僅影響他們的生活，更對他們的心理健康造成負面影響。

林岱樺強調，國防部應針對軍職教師的退伍程序進行全面檢討，並制定更為明確的指導方針，以避免類似事件再次發生。保障軍中人權是維護軍隊形象與信譽的重要基石，應受到全社會的重視。

國防大學五名軍職教師申請退伍遭遇阻礙，立法委員林岱樺29日陪同陳情人召開記者會，呼籲國防大學應尊重每位軍職教師依法申請退伍的權利，並保障其工作權及個人相關權益。（記者朱沛雄攝）

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